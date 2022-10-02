ذكرى ميلاد ماجدة الخطيب.. محطات في حياة الراحلة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الخطيب التي ولدت عام 2 أكتوبر 1943 ، بدأت حياتها الفنية مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم "حب ودلع".

شاركت "ماجدة" فيلم "لحن السعادة" "ثم توالت أفلامها في فترة الستينات من القرن الماضي، والتي كان من أشهرها فيلم "نصف ساعة زواج" مع رشدي أباظه وشادية وعادل امام.

وفي عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دلال المصرية" الذي لفت إليها الأنظار وأهلها لأداء ادوار البطولة في افلام أخرى منها "لعبة كل يوم" و"شيء في صدري" و"شقة مفروشة" و"البعض يعيش مرتين".



وفي عام 1972 انتجت لنفسها فيلم "امتثال" وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية ومنها "زيزينيا" و"حد السكين" و"امرأة من الصعيد الجواني".

وكان آخر مشاهدها في عالم التمثيل أثناء مشاركتها في مسلسل "لا أحد ينام في الإسكندرية" مع ماجد المصري.