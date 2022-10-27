إزالة 47 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة بالبحيرة عدداً من الحملات لإزالة التعديات، حيث أسفرت عن إزالة 47 حالة تعد بنطاق 7 مراكز بالبحيرة بإجمالى مساحة بلغت 6727 م٢ عبارة عن إزالة :

- 6 حالات تعدي بمساحة 2400 م٢ بأبو المطامير.

- 7 حالات تعدي بمساحة 1550 بحوش عيسى.

- 13 حالة تعدي بمساحة 1415 م٢ برشيد.

- 4 حالات تعدي بمساحة 891 م٢ بكوم حماده.

- 5 حالات تعدي بمساحة 242 م٢ بالمحمودية.

- 10 حالات تعدي بمساحة 209 م٢ بشبراخيت.

- حالتي تعدي بمساحة 20 م٢ بادكو.

إزاله التعديات بالبحيرة

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وكذا جهود محافظة البحيرة لاستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وازالة فورية فى المهد للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 20 لإزالة التعديات.