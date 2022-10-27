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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

"دور المنسق الإعلامي" في لقاء مع مراسلي الصحف بمديرية شباب شمال سيناء

صدى البلد

شهدت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لقاء خاص مع عدد من مراسلي الصحف والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومسؤلي الربط الإلكتروني بالمحافظة في مركز شباب مدينة العريش، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء أهمية دور المنسق الإعلامي، في إبراز أنشطة وزارة الشباب والرياضة وانجازات الدولة مع التأكيد على أهمية قطاع المحافظات الحدودية ومحافظة شمال سيناء، وسعي وزارة الشباب والرياضة الى تطوير العمليات الإنشائية بالهيئات الشبابية والرياضية، وكذلك تطوير الأنشطة والفاعليات المقدمة للنشء والشباب، والدور الهام والفعال  لمسؤلي الربط الإلكتروني في ربط جميع الهيئات الشبابية بمنظومة بيانات حديثة متطورة تشرف على تحديثها وزارة الشباب والرياضة في تميز للوزارة  في عصر الرقمنه والتحول التكنولوجي، مما يساهم بشكل كبير وفعال في خدمة عمل المنسقين الإعلاميين وتطوير الخدمات الإعلامية المقدمة للجمهور العام سعيا لجذب أعداد أكبر من المشاركين في انشطة الوزارة لتعظيم الإستفادة منها.

كما تناول اللقاء الأهداف العامة لإنشاء وحدة المنسقين الإعلاميين ومسئولى الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة، والتي تسعى لتوحيد الرسالة الإعلامية للوزارة بما تتضمنها من هيئات شبابية ورياضية على مستوى الجمهورية، وكذلك تدريب المنسقين الإعلاميين على الصياغة الخبرية وإخراج المنتج الإعلامي المتميز  وتحول منظومة الربط الإلكتروني لتكون أكثر فاعلية وتقوم بالدور الأساسي المنوط بها .

وتطرق اللقاء ايضا إلى دور المنسقين الإعلاميين في التفاعل مع القضايا والأحداث الهامة في الدولة وفقا لرؤية وتوجبهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى الدور الهام لإبراز أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، وما يحمله المؤتمر من رسائل تبرز الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في إفريقيا والعالم.

كما ناقش اللقاء أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي_مصر 2022 لمناقشة مستقبل الإقتصاد المصري، والذي جاء في توصياته أهمية تفعيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي وتنمية الصادرات  الصناعية وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، والتي تعبر عن طريق جديد نحو تنمية موارد الدولة المصرية الصناعية والبشرية.

وفي مجال الشائعات، أبرز اللقاء الدور الكبير والفعال الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في التصدي للشائعات، وما له من أهمية كبيرة لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، الأمر الذي يعد هدف أساسي من أهداف عمل وحدة المنسقين الإعلاميين بجميع محافظات الجمهورية .

جاء اللقاء بحضور ايهاب حسن مستشار وزير الشباب والرياضة للمحافظات الحدودية، والدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين، وكليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ومحمد ابو عيطه مدير مكتب اليوم السابع بسيناء .

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