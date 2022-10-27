عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد المنصف: أنا أكثر حارس في مصر تصدى لضربات جزاء أمام الأهلي

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف

أكد محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه أكثر حارس في مصر تصدى لضربات جزاء أمام الأهلي.

txt

أزمة تواجه الأهلي قبل مباراة الزمالك في السوبر المصري .. فيديو

txt

ثغرة كبيرة.. ميدو يحذر الزمالك من مشاركة هذا اللاعب بالسوبر أمام الأهلي

وقال محمد عبدالمنصف، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «أنا أكثر حارس في مصر صد ضربات جزاء أمام الأهلي»، مضيفًا: «الأهلي لعب ضدي 14 ضربة جزاء تصديت لسبع ضربات، في الدوري والكأس وبطولة أفريقيا».

وأوضح :«من اللاعبين الذين تصديت منهم ضربات جزاء شادي ومحمد أبوتريكة والأنجولي فلافيو».

وتابع: «أنا كنت محظوظًا في ضربات الجزاء مع الأهلي»، مشيرًا :«أتوقع فوز الزمالك بالسوبر حال وصول المباراة لضربات الجزاء».

وأشار: «لو أنا أشارك في مباراة السوبر، قادر على صد ضربة الجزاء من أفشة وعمرو السولية».

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، غدًا الجمعة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في بطولة السوبر المصري.

محمد عبدالمنصف الزمالك منتخب مصر الأهلى بطولة افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عاجل.. البنك الأهلى يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

أزمة تواجه الأهلي قبل مباراة الزمالك في السوبر المصري .. فيديو

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف عن مفاجأة كولر لـ الزمالك في السوبر المصري

يقام غدا ..تعرف علي شكل طاقم الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

النقد الدولى : توصلنا لاتفاق مع مصر بتكلفة 3 مليار دولار لمدة 6 أشهر

تحرير 2703 مخالفات لسائقى سيارات بسبب عدم تركيب الملصق الإلكترونى

الوزراء: 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري

شاهد.. معلمان يطاردان طلابا بـ «عصا خشبية» في حوش مدرسة بالمحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخسارة الوزن ومنحك الشبع.. أفضل وصفات بياض البيض

4 علامات "خفية'' للسكتة الدماغية.. غالبا ما يتجاهلها الناس!

جمبسوت ملفت.. أحدث إطلالات شاهيناز| شاهد

لتاني مرة.. ياسمين صبري ولجين عمران بنفس الفستان| مين أحلى

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ