محمد عبد المنصف: أنا أكثر حارس في مصر تصدى لضربات جزاء أمام الأهلي

أكد محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه أكثر حارس في مصر تصدى لضربات جزاء أمام الأهلي.

وقال محمد عبدالمنصف، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «أنا أكثر حارس في مصر صد ضربات جزاء أمام الأهلي»، مضيفًا: «الأهلي لعب ضدي 14 ضربة جزاء تصديت لسبع ضربات، في الدوري والكأس وبطولة أفريقيا».

وأوضح :«من اللاعبين الذين تصديت منهم ضربات جزاء شادي ومحمد أبوتريكة والأنجولي فلافيو».

وتابع: «أنا كنت محظوظًا في ضربات الجزاء مع الأهلي»، مشيرًا :«أتوقع فوز الزمالك بالسوبر حال وصول المباراة لضربات الجزاء».

وأشار: «لو أنا أشارك في مباراة السوبر، قادر على صد ضربة الجزاء من أفشة وعمرو السولية».

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، غدًا الجمعة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في بطولة السوبر المصري.