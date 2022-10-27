وزير الري: لم ولن يشعر أي مواطن على أرض مصر بعجز مائي

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الموارد المائية الخاصة بمصر مؤمنة ولم ولن يشعر أي مواطن على أرض مصر بعجز مائي، وهناك اهتمام من القيادة السياسية بهذا الملف على جميع الأصعدة الداخلية والخارجية.

وأشار سويلم إلى أن الوزارة استعدت لفصل الشتاء لمواجهة الأمطار والسيول، لافتا إلى إنه تم مراجعة 117 مخر سيول وكان أول اختبار منذ أيام، وشهدت بعض المناطق سقوط 20 ملي أمطار في اليوم وهذا الرقم ليس بقليل، وفي بني سويف والجيزة تم احتجاز ما يزيد عن 8 ملايين متر مكعب من الأمطار في البحيرات الصناعية التي قامت بانشائها الوزارة لحماية المحافظات من السيول.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط لتفقد مشروع قناطر ديروط الجديدة، رافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وأوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة وكاتو كين ممثل وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

واستهل الوزير زيارته، بلقاء المهندسين والعاملين بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط لمتابعة سير العمل بالمشروع، مؤكدا أن تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يقعان علي رأس أولويات العمل، وأنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقاً للبرنامج الزمني، مطالبًا بتوظيف كل الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر، مكلفًا المهندسين برفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وتوفير كافة سبل الدعم لرفع المخلفات تحسين مناسيب المياه بنهايات الترع.



حضر الاستقبال، العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب حمادة زهير فولي عضو مجلس النواب والمهندس حسام طاهر نائبًا عن رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والمهندس عز الدين محمود طلب المهندس المقيم بالمشروع والمهندس حاتم مختار رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط.