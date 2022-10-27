9 نقاط مهمة تستهدفها الدولة لتطوير الموانئ

تنفذ الدولة المصرية خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية، لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال وزارة النقل بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.

كشف عن تلك الخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الختامية بالمؤتمر الاقتصادي 2022، حيث أوضح أنه أصدر توجيهاته للمهندس كامل الوزير، بضرورة تطوير الموانئ المصرية لتكون مواكبة للتطورات العالمية.

وكشف عن ان محور التعمير فى الاسكندرية تكلف 15مليار جنيه ، وميناء السخنة من 40 إلى 50 مليار جنيه للتطوير والتوسع.

الموانئ المصرية لم تشهد اى تطوير منذ اكثر من 25 عاما الامر الذى استدعى التطوير لمواكبة حجم التجارة العالمية وكذلك لاستيعاب حجم السفن الضخمة وضرورة تخصيص أرصفة تستوعب حجم الأحمال وأوناش ضخمة تتناسب مع حجم المركب.

التطوير ضرورة ملحة

فى هذا الصدد قال اللواء بحرى حسين جميل الهرميل ، رئيس شركة القاهرة للعبارات والسفن ، إن مصر تتميز دون عن غيرها بحجم الموقع الاستراتيجى، حيث انها تطل على البحرين الاحمر والمتوسط وبينهما قناة السويس ، فالتطوير الذي يتم ضرورة حتى نكون بنفس مستوى الثمانية موانئ المتواجدة على البحر المتوسط التابعة لايطاليا وفرنسا واسبانيا.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لصدى البلد : كان لابد ان تكون الموانئ جاذبة لجميع الخطوط البحرية العالمية، والتطوير يتم طبقا لاحتياجات صادرات وواردات جمهورية مصر العربية ، حتى تكون الموانئ مؤهلة لتقديم خدمة سريعة وتطبيق نظام الشباك الواحد، وفق نظم تكنولوجية، وتحديث نظام الادارة والهياكل مؤهلة للحركة الالكترونية الكاملة ، مؤهلة لعدم انتظار السفن خارج الموانئ فى مناطق الانتظار الخارجية فى البحر ، مؤهلة لخدمة المناطق الاقتصادية والمياه الاقليمية بسفن الخدمات ، والتى يكون لها مكان مخصص لسرعة نقل المواد البترولية والغاز .

وتابع: بجانب ضرورة ارشاد الكترونى للسفن يدار بكفاءة عالية تجنبا لحدوث اى تعطيل او حوادث للسفن او جنوح ، بجانب تأهيل الادارة وحصولها على الـkbi وهو مقياس درجة الكفاءة بشكل يومى ، فجميع ما سبق كان يستلزم تطوير لمواكبة التطورات العالمية فى حركة السفن .

وأكد ان مصر تحتاج الى الاعتماد على توكيلات ملاحية فاعلة طبقا للدولة، وبجانب ضرورة وجود اسطول مصري يحمل الصادرات والواردات المصرية ، لتوفير نفقات شحن الصادرات والواردات من وإلى مصر حيث ان سعر النولون الواحد يكلف الدولة قرابة الـ25 مليار دولار .

وأشار الى ان التطوير كان ضرورة لتحسين وتعظيم الدخل القومي للبلاد ، حيث ان هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة ، فالمباشرة تعود على جميع المتعاملين مع الميناء من شحن وتفريغ ونقل البضائع والمصدرين والمستوردين ورجال الصناعات ، وتوفر 50 الف فرصة عمل ، وغير مباشرة توفر 500 الف فرصة عمل او فرص استثمارية ستعود نتائجها على 6 ملايين شخص .

وأكمل: تطوير الموانئ هو درجة عالية من التنمية ، حيث انها بمثابة بوابة المنزل التى يعبر منها كل السفن ، مقابل رسوم تعود عوائدها على الافراد وتحسين مستوى معيشتهم ، لافتا الى ان المواطن الذى يجلس فى منزله حياته متأثرة بحركة الميناء ، نظرا لارتفاع اسعار الشحن فتعود عليه فى شكل تضخم فى اسعار السلع والخدمات ، موضحا انه مع تطوير الموانئ سيزداد الدخل القومي وينعكس على خفض الاسعار .

وشدد على ان خطة الدولة لتطوير الموانئ خطة ممتازة ومصر كانت فى اشد الاحتياج للتطوير لمواكبة حركة السفن العالمية وحجم التجارة العالمية لتنمية موارد الدولة لتحسين مستوى معيشة الفرد .

متوسط عائد السفينة 125 ألف دولار يوميا

وفى سياق متصل قال اللواء بحرى احمد محمد الصادق ، رئيس هيئة ميناء بورسعيد السابق ومدير الكلية البحرية سابقا ، ان خطة تطوير الموانئ كانت ملحة للغاية لانها تعد احد انواع الاستثمار ، فميناء شرق التفريعة ، متسائلا : اذا لم يتم تجهيزها ، فكيف كانت ستعبر منها السفن ؟

وأكمل: كان لابد من مواكبة صناعة تطوير المراكب ،وإذا توقفنا ولم نفعل شيئا ، فالسفن كبيرة الحجم التى تتخطى الـ400 الف طن لن تستطيع العبور من الموانئ المصرية، وهذا ابسط شيء فى الموضوع .

وأوضح انه كان لابد من تطوير الارصفة والعمق لتحمل الاحمال الضخمة ، وتجهيز اوناش تغطى عرض المركب لنقل الحاويات ، كاشفا عن ان متوسط تكلفة انتظار السفينة الواحدة فى اليوم الواحد 125الف دولار يتم تحصيلها من مالك المركب لصالح خزينة الدولة .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لصدى البلد ، انه لابد ان تكون الموانئ جاهزة ومواكبة لحجم التجارة العالمية وحجم السفن الضخمة من خلال توافر تكنولوجيا حديثة ، لسرعة الاداء .

وأكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق لهذا الملف الهام لاهميته لانه احد اهم مصادر الدخل القومي للبلاد .

وأوضح انه كان لابد من توفير اوناش ضخمة يعمل عليها حاليا خريجو كليات الهندسة ، لضمان جودة وسرعة الاداء ، بجانب تخصيص ساحة ضخمة تستوعب حجم الشاحنات الضخمة ، بجانب توفير قمر صناعى لمعرفة مكان كل حاوية لسهولة الوصول اليها لسرعة الانجاز والنقل .

ولفت الى أهمية انشاء شبكة الطرق الجديدة لتواكب تطوير حركة الموانئ ، وتم رصفها من نوع اسفلت مقاوم للصدمات ويتحمل اجهادات السيارات ذات الاحجام الكبيرة من الاحمال، ومازال العمل قائما على التطوير ، تحت اشراف القوات المسلحة والقطاع الخاص .

وأوضح ان حجم التجارة العالمية ارتفع وكان لابد من ان تواكب الموانئ المصرية هذا التطور ، فأنظار العالم تتجه لمصر والموانئ المصرية ، وعندما جنحت احدى السفن كانت انظار العالم تتابع وتترقب ، لانه نتج عن جنوح تلك السفينة توقف تام لحركة التجارة العالمية لمدة ستة ايام، بسبب اغلاق الممر الملاحي لقناة السويس .

وأشار الى انه كان لابد من التطوير لجذب السفن والشاحنات الضخمة للعبور من الموانئ المصرية ، حتى نحقق اعلى عائد من العملة الصعبة ليعود على اثارها على المواطن فى شكل خدمات ومرافق واسكان اجتماعى ومبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة ودعم رغيف الخبز ، ومع ارتفاع الدخل القومي من العملة الصعبة سينعكس على دخل الفرد ، فعوائد الموانئ هى التى احدثت التنمية ووفرت الغذاء للمواطنين فى ظل عبور 10% فقط من حركة التجارة العالمية من الممر الملاحي لقناة السويس .

وكشف عن قيام مصر بانشاء عدة موانئ مصرية جديدة لم تفتح ، منها ميناء جرجوب يقع على بعد 70 كم غرب مدينة مرسي مطروح بالتحديد بمدينة النجيلة ، على الحدود المصرية الليبية ، وميناء شرق بورسعيد ، وميناء السخنة يتم تكبيرها لتواكب حجم التجارة العالمية فى ظل احتياج العالم للعبور من قناة السويس ، فما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي هو نظرة مستقبلية ستعود نتائجها وخيراتها على المواطنين.

9 نقاط مهمة للتطوير

وفى النقاط التالية خطة تطوير الموانئ المصرية.

1. يتم التطوير وفقاً لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات

2. استغلال موقع مصر الاستراتيجى على البحرين المتوسط والأحمر عالمياً للتجارة واللوجستيات.

3. تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين.

4. يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه.

5. يشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا.

6. يستهدف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم.

7. يتضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم.

8. يتم تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا.

9. يستهدف التطوير استيعاب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً.