ضبط شخصين يستخدمان الأطفال في أعمال التسوّل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (قطعتى سلاح أبيض) وبصحبتهما (4) من المجنى عليهم وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم والاستيلاء على متعلقاتهم.. وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.