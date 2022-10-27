متحدث الصحة: الناس بتصدق الشائعات عن لقاح كورونا ومش مستوعبة خطر الإصابة

استنكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الشائعات الخاصة بلقاحات فيروس كورونا، والتي تخرج من وقت لآخر.

وتساءل “عبد الغفار”: “أليس من الأجدى حال صدق الشائعات أن نقول إن الإصابة بالفيروس ذاته ستكون اقوى بمراحل من الإصابة بمضاعفات الحصول على اللقاح”.

وقال: “سمعنا شائعات بتقول إن لقاح كورونا يسبب العقم، ولكن الشائعة لم تقل إن كورونا تؤدي إلى العقم والتلاعب في الجينات، وهذه حرب شائعات هدفها منع التوسع في حملات التطعيم ضد كورونا".

وأكد عبد الغفار أنه لا بد من تدعيم قطاع الطب الوقائي وتسليحه بالعلم بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.