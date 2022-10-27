تحرير 981 مخالفة إشغال طريق في حملات بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق الشتوية والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المنشآت المخالفة وغير الملتزمة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وإزالة الإشغالات والتعديات وعدم التهاون مع أى مخالف.

وفي هذا السياق ، شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتعديات وتطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق الشتوية استهدفت الحملة شارع المستجد، وخالد بن الوليد، المسرح، امين حسونه، عبد الفتاح الصعيدي، والشهر العقاري بالسيوف، وشارع العيسوي ، شارع ١٥، ملك حفني، واسكندر إبراهيم وأسفرت الحملة عن غلق ١٠ منشآت تجارية والتحفظ علي ١٠٥ حاله إشغال متنوع .

وقام حى وسط برئاسة الاستاذة عزة سعد بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والحواجز من شوارع الزهور ،ابن شجاع، سور نادي الأوليمبي، سوتر ،السادات، الحلميه ،الناصر محمد ، الاسكندراني منشا ،طريق المحور ، ودينوقراط ، طريق الجيش، ٢٦ يوليو، سكر، البخت، سعد زغلول ،صفيه زغلول، الشهداء الميناء الشرقية، الغرفة التجارية ،عمر لطفى ، بورسعيد ، لاجيته، سوق شيديا ، والاندلس وأسفرت الحملة عن ضبط ٥١٥ حالة إشغال متنوع وعدد ٢١٠ حاجز حديد وكاوتش.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة الأستاذة هدي ابو كليلة حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية، وإزالة الإشغالات شملت شوارع جمال عبد الناصر بأبو قير، شارع الملازم بسيوني ، شارع محمد حسنين هيكل ، شارع ٦ اكتوبر ، شارع الملك حفني بحري، وأسفرت الحملة عن غلق ٥ منشآت تجارية وتحرير عدد ٢٤ محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب ١٢ ألف جنيه.

وواصل مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملاته للتفتيش على المحال العامة استهدفت برج العرب القديم وقرية بهيج وأسفرت الحمله عن تحرير ٣ محاضر مخالفة بيئية وفرض غرامات فورية بنحو ٩ آلاف جنيه.

وشهد حى غرب برئاسة المهندسه سحر شعبان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تشغل الطريق العام ومتابعة مدي الالتزام بالمواعيد الشتويه لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات شملت الحملات شوارع الامان ، الاسناوي ، الأمير لؤلؤ ، والقفال بمنطقه مينا البصل، ومنطقة كرموز شوارع النيل ، الناصريه ، وباب الملوك وأسفرت الحملات عن غلق عدد منشأتين، والتحفظ علي عدد ١٥١ حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فوريه بنحو ٣ آلاف جنيه.