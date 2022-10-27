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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. قرعة الشباب ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية للتنس

تجرى اليوم قرعة الشباب في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي تقام في صالة ستاد القاهرة وتستمر حتى 31 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الأولاد غدا الجمعة، وكانت منافسات الشابات انتهت أمس، وتقوم وفود البطولة بعمل جولات سياحية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمصر مثل الاهرامات والمتحف المصرى.

وتوجت البطلة المصرية هنا جودة لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة بذهبية منافسات تحت 19 سنة ببطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات والتي تقام في صالة استاد القاهرة في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر.

وحققت هنا جودة الفوز على بطلة كازاخستان سارفينوز ميركاديروفا صاحبة ذهبية تحت 17 سنة، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

ستاد القاهرة بطولة مصر الدولية تنس الطاولة الأهرامات هنا جودة

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