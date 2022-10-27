فى أول مشاركة دولية.. البطلة صباح عبدالفتاح تتوج بذهبية رفع الأثقال البارالمبي

توجّت البطلة صباح محمد عبد الفتاح لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن 55 ك بمنافسات البطولة الأفريقية المفتوحة التى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.



ونجحت اللاعبة فى رفع أوزان 85 و91 و94 متفوقة على منافسيها من المغرب واوزبكستان وكوت ديفوار حيث نجحت فى رفع الأوزان الثلاثة فى أول مشاركة دولية لها فى البطولات.



وحقق الفضية لاعبة كوت ديفوار حيث رفعت وزن 90 ك ، يليها لاعبة المغرب ثم اوزبكستان.

ويشارك فى البطولة 24 دولة هى كل من الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور، جامبيا، غانا، غينيا، الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، مالي، نيجيريا، الفلبين، سريلانكا، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، اوزبكستان، زامبيا بالإضافة إلى مصر المستضيفة.



وتعد البطولة إحدى مراحل التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024 وتقام بالنظام الدولي والأدوات الرسمية وقانون التحكيم الدولي بعد تعديلاته الأخيرة المعتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية.