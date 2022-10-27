تناسب جميع الفئات.. إنشاء مكتبة ثقافية بقرى حياة كريمة في أبومناع غرب بدشنا

بدأت الوحدة المحلية لقربة أبومناع غرب، بمركز دشنا، شمال قنا، إنشاء مكتبة ثقافية بالقرية، على غرار مكتبة حياة كريمة، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في قرية المراشدة بالوقف.

وقال حمادة صلاح جيلانى، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، إن المكتبة تقع على مساحة 20 متراً، وسوف يتم مراعاة تصميم المكتبات ليتناسب مع طبيعة كل قرية، حيث تخدم المكتبة جميع الأعمار من الأطفال والشباب وكبار السن.

وأوضح جيلانى، بأن المكتبة سوف تحتوى على العديد من الكتب والمطبوعات، التى تناسب جميع الأعمار والفئات العمرية المختلفة، مع مراعاة الهوية البصرية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفق توجيهات القيادة السياسية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مركز دشنا.

وأضاف رئيس مجلس قروى أبومناع غرب، بأن ذلك يعمل أيضا على توفير فرص عمل للمواطنين، ما يسهم في الإرتقاء بمستوى أسرهم والمحيطين بهم، وإحياء ثقافة القراءة لجميع الفئات العمرية بقرى حياة كريمة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أن هناك لجنة من وزارة الثقافة برئاسة علاء الدين مصطفى محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ولجنة ممثلة من مجلس المدينة والقرية، تتابع أعمال اللمسات النهائية للمكتبة، إيمانًا بأهمية إنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعي والمعرفة في مختلف قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة.