أسامة كمال: الاقتصاد يلعب الدور الأكبر في تحريك السياسة.. فيديو

أكد أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن السياسة والاقتصاد وجهين لعملة واحدة وهي القوة، مضيفا "الاقتصاد يلعب الدور الأكبر في تحريك السياسة".



وقال أسامة كمال في حواره مع الإعلامي شادي الزيات في برنامج “صناع القرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”: "الاستعمار الحديث هو الاستعمار الاقتصادي".

وتابع أسامة كمال: "القوى الكبرى في العالم تتصارع على منابع الطاقة والمياه لأنهم روافد شديدة للاقتصاد القوي ".

وأكمل أسامة كمال: "الطاقة تعتبر محور ارتكاز أساسي للاقتصاد"، مضيفا: "الطاقة محرك رئيسي لكل شيء وتظهر في وسائل النقل والتدفئة وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع".

ولفت اسامة كمال: "الطاقة تعتبر الدم الذي يجري في العروق لنقل كل إشارات وعمليات المخ والتفكير".