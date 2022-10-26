عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدريب الهليكوبتر.. تعاون بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وشركة خدمات البترول

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

وقعت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران (EAA) ، بروتوكول تعاون مع شركة خدمات البترول الجوية (PAS)، وذلك في مجال تدريب الهليكوبتر لتأهيل الطيارين بإجازة طيار تجاري (CPL- Rotary wing ).

يأتي توقيع البروتوكول بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وشركة خدمات البترول في مجال تدريب الهليكوبتر، كنشاط يتم اضافته لأول مرة في تاريخ الدوله المصرية بقطاع الطيران المدني.

 وقع البروتوكول، كلا من الطيار  عزت متولي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والطيارإيهاب عبد المقصود رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات البترول الجوية

 

 

الطيران الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران شركة خدمات البترول طيار تجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

ترشيحاتنا

الدرجات الوظيفية .. الحكومة تكشف تفاصيل جديدة بشأن رفع الحد الأدنى الأجور

كين يقود تشكيل توتنهام أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبرشلونة إلى Europa league

بعد السعودية .. دولة عربية جديدة تسجل إصابات لـ متحور XBB من كورونا

يتحجج بحرب أوكرانيا .. إعلام أمريكي يتهم بايدن بالفشل

مصر بتشكر ريسها| أحمد موسى يوجه رسالة للإخوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بفيديو جديد|شاهد

بلوك مختلف.. ميريهان حسين تستعرض جمالها | شاهد

باستعراض ماركتها.. مي عمر تثير الجدل بظهورها | شاهد

عقلهم مش زي الأول .. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا والنساء

فيديو

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

إنشاء وتطوير وتصنيف متقدم.. كيف نهض الرئيس السيسي بالتعليم الجامعي |فيديوجراف

منيرة تكلا.. تفاصيل حريق مدرسة ابتدائية في نجع حمادي/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

اﻟﻤﺰﻳﺪ