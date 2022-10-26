تدريب الهليكوبتر.. تعاون بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وشركة خدمات البترول

وقعت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران (EAA) ، بروتوكول تعاون مع شركة خدمات البترول الجوية (PAS)، وذلك في مجال تدريب الهليكوبتر لتأهيل الطيارين بإجازة طيار تجاري (CPL- Rotary wing ).

يأتي توقيع البروتوكول بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وشركة خدمات البترول في مجال تدريب الهليكوبتر، كنشاط يتم اضافته لأول مرة في تاريخ الدوله المصرية بقطاع الطيران المدني.

وقع البروتوكول، كلا من الطيار عزت متولي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والطيارإيهاب عبد المقصود رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات البترول الجوية