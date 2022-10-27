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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق 18 منشأة مخالفة وإعادة فتح 8 أخرى في حملة موسعة لـ العلاج الحر بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة ، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة علي العيادات والمعامل والمستشفيات وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الاماكن. 


وأكد وكيل الوزارة على إستمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.


وأوضح دكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر  أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 174 منشأة طبية ، تشمل 96 عيادة خاصة و5 مستشفيات وعيادات تخصصية فضلاً عن 47 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 17 مركزاً ومعملاً غير مرخصين . 

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وأشار فؤاد  أنه تم إستصدار قرارات إغلاق لنحو 18 منشآة مخالفة  وإعادة فتح 8 أخرى , مهيباً بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

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الدقهلية مديرية الصحة المستشفيات القيادة السياسية بالدقهلية ادارة العلاج الحر

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