خالد الصالحي: ثقة الاتحاد الدولي في قدرات مصر التنظيمية كبيرة

أكد خالد الصالحي رئيس الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة وعضو الاتحاد الدولي على نجاح مصر في تنظيم البطولة الدولية التي تقام في القاهرة وتستمر حتى 30 أكتوبر الحالي بالصالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

تمكنت هنا جودة من الفوز بلقب الشابات تحت 19 عاما لتضع مصر ضمن الدول التي تمكنت من الفوز بالمركز الأول في مسابقات الآنسات والتي اختتمت مساء الأربعاء، ونجحت الهند في الفوز بمسابقتي تحت 11 و13 عاما، وسوريا بمسابقة تحت 15 عاما وكازخستان تحت 17 عاما.

وتحدث "الصالحي" في تصريحاته على هامش اليوم الختامي لمسابقات البنات، قائلا "الاتحاد الدولي ينظر بتقدير كبير لنظيره المصري عطفا على تنظيم مصر للعديد من الأحداث الرياضية الكبرى ومنها بطولة العالم للناشئين، وعند تفكبر الدولي لتنس الطاولة WTT في تنظيم بطولات دولية للشباب والشابات كانت مصر من الدول المختارة لاستضافة إحدى النسخ".

وأكمل "المعايير الموضوعة لتنظيم تلك البطولات ليست متاحة في العديد من الدول لكن مصر تمتلك بنية تحتية وكوادر تنظيمية وفنية قادرة على نجاح مثل تلك الأحداث، وكان الطلب صراحة باستضافة واحدة من البطولات سنويا، وشاهد الجميع ذك في الجزء الأول من البطولة خلال مباريات البنات بجميع الفئات العمرية".

وأضاف "بصفتي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطاولة سعيد جدا بتنظيم 3 دول لمثل تلك البطولات وهي تونس والمغرب ومصر واتمنى أن يرتفع العدد في السنوات القادمة ليصل إلى 10 أو 12 دولة".

وأردف "البنية التحتية في مصر تفوق المعايير التي يحددها الدولي لتنس الطاولة من أجل الموافقة على اسناد حق تنظيم أي بطولة تابعة له لدولة معينة، وهذا بشهادة جميع المسئولين، من حيث حسن التنظيم فيما يخص الإقامة والانتقالات إلى جانب جودة الأدوات المستخدمة ما بين الطاولات والأرضية والإضاءة، كما إنه يوجد بعض الالتزامات الطبية متعلقة بفيروس كورونا، كما إنه يجب ان تكون هناك طاولة مخصصة للبث المباشر على الموقع الرسمي للبطولة".

وقال "على الجانب الفني، ظهر عدد من المصنفات في مسابقات البنات على عكس منافسات الأولاد ويرجع السبب في ذلك إلى قرب موعد بطولة العالم تحت 15 و19 عاما للشباب والشابات، وهو ما جعل معظم الوفود تغلق على لاعبيها من أجل الاستعداد لها، لكني على يقين أن البطولة في السنوات القادمة وخاصة بعد صدى هذه النسخة والحصول على إشادة جميع المتابعين ستكون جاذبة لجميع المصنفين للحضور".

واختتم "تلقيت إشادات من العديد من الدول والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على التنظيم الرائع لهذه البطولة وبالرغم من ذلك أؤكد إنها مجرد بداية لمصر والنسخ القادمة ستشهد العديد من التطور على الصعيدين الفني والتنظيمي".