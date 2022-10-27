موتسيبي يحضر نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بين مصر والسنغال

أكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” حضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد القاري نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية في موزمبيق 2022 في فيلانكولوس.

ونجح منتخب مصر للكرة الشاطئية في الوصول الي نهائي بطولة كأس الامم الافريقية بعد الفوز علي نظيرة المغرب بنتيجة 5-4 في نصف النهائي .

ويواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية منافسه السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية غدا الجمعه في تمام الساعة السابعة مساء .

وجاء بيان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كالتالي :-

يسافر رئيس CAF الدكتور باتريس موتسيبي إلى موزمبيق صباح الجمعة لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية في موزمبيق 2022 في فيلانكولوس.

في اليوم التالي ، السبت 29 أكتوبر 2022 ، سيكون رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في ملاوي في ليلونغوي للتأهل على مستوى المناطق للبطولة الأفريقية لكرة القدم المدرسية في منطقة COSAFA. هذه هي البطولة الإقليمية الثانية التي يتم تنظيمها بعد بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم في مصر.

البطولة الأفريقية لكرة القدم المدرسية هي واحدة من برامج CAF الرئيسية.

ويهدف إلى تطوير كرة القدم للبنين والبنات في إفريقيا ، مع التركيز على المدارس والتعليم. شارك 41 دولة و 18000 مدرسة و 450.000 شاب وشابة من جميع أنحاء القارة في أول إصدار على الإطلاق للمنهج الأفريقي.

في يوم الجمعة في موزمبيق ، سيحضر الرئيس نهائي كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية بين حاملة اللقب السنغال ومصر في ملعب فيلانكولو بيتش سوكر أرينا الساعة 3:00 مساءً.

سيتم بث المباراة مباشرة على عدة منصات ، بما في ذلك صفحة CAF على اليوتيوب.

وتعد المواجهة هي الثانية بين المنتخبين في منافسات النسخة الحالية للبطولة القارية، حيث التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز المنتخب السنغالي بنتيجة 6-4.