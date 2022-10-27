عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية: تقديم كافة التسهيلات للطلاب من ذوي الهمم بمركز طه حسين

النائبة هدى عمار
النائبة هدى عمار

استضاف مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الهمم بجامعة الإسكندرية، النائبة هدى عبد الستار، عضو معين بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (عضو لجنة التضامن الإجتماعي)، لمناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه طلاب المركز وأولياء أمورهم. 
   وأشار الدكتور محمود فرج نائب رئيس المركز أن المركز يهدف إلى دمج الطلاب ذوي الهمم في المجتمع المدني باعتبارهم جزء من المجتمع، لافتاً أن المركز يقوم بتسويق الخدمات التي يقدمها للطلاب والفعاليات المختلفة لتسهيل دمج الطلاب في المجتمع السكندري، وأوضح أن المركز يخدم طلاب جامعه الإسكندرية وطلاب الدراسات العليا من ذوي الهمم، حيث يضم أكثر من ١٦٠٠ طالب من الصم والبكم والمكفوفين، وطلاب الدمج، وطلاب الإعاقة الحركية.

وأكد الدكتور محمود خلال  اللقاء أن المركز يقدم كافة التسهيلات للطلاب من خلال ٩ أقسام مختلفة، هى قسم شئون الطلاب الذي يتولى إنهاء كل إجراءات الطلاب، وقسم آخر يقوم بتحويل المحاضرات والكتب الدراسية بطريقة برايل، وأيضا قسم المكتبة السمعية الذي يحول الكتب لتسجيلات صوتية، وقسم الفنون الذي يضم فريق استعراضي من طلاب مكفوفين وإعاقات ذهنية وسمعية، و قسم المكتبة الذي يضم كتب في التاريخ والدراسات الإسلامية ومختلف المجالات الأخرى. 
   وأكدت النائبة هدى عبد الستار خلال اللقاء أن مجلس النواب يسعى لتحسين أوضاع الطلاب ذوي الهمم ووضع حلول جذرية لمشكلاتهم ورفع مهاراته ودمجهم في المجتمع من خلال العديد من الفعاليات وبرامج التدريب، وأضافت أنه لابد من توعية المجتمع بكيفية التعامل مع ذوي الهمم لتجنب تعرضهم لمشكلات نفسية، كما قامت النائبة بعمل حوار مفتوح مع أولياء أمور الطلاب لمناقشة طلباتهم واحتياجاتهم.

الاسكندرية مجلس النواب التضامن الاجتماعي جامعة الإسكندرية ذوى الهمم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدراسات العليا طه حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

ترشيحاتنا

السفارة المصرية في غينيا الاستوائية تنظم فعاليات "الطريق إلى شرم الشيخ"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 28 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

هل سماع سورة الكهف ليلة الجمعة يغني عن قراءتها أربعون يوما ؟

قلب واحد..استاد هزاع بن زايد يتزين بعلم مصر استعدادا للقاء السوبر.. فيديو

مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية يلتقي ووزيري الخارجية والطاقة التنزانيين

سفير مصر في بروكسل يفتتح أعمال منتدى الأعمال المصري البلجيكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسحب بسببها محمد الغيطي من الهواء..من هي عبير الشرقاوي ولماذا اعتزلت التمثيل؟

مشروب خارق.. كوب منه يحرق الدهون الثلاثية ويساعد في إنقاص الوزن

خاص| من اليونان للعالم.. قصة الطبيب إيفانجيلوس فيازيس وثورة علاج الأسنان

تخطى الربع مليون جنيه.. فستان يسرا يثير الجدل

فيديو

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار وسيول بهذه المناطق ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ