جامعة الإسكندرية: تقديم كافة التسهيلات للطلاب من ذوي الهمم بمركز طه حسين

استضاف مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الهمم بجامعة الإسكندرية، النائبة هدى عبد الستار، عضو معين بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (عضو لجنة التضامن الإجتماعي)، لمناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه طلاب المركز وأولياء أمورهم.

وأشار الدكتور محمود فرج نائب رئيس المركز أن المركز يهدف إلى دمج الطلاب ذوي الهمم في المجتمع المدني باعتبارهم جزء من المجتمع، لافتاً أن المركز يقوم بتسويق الخدمات التي يقدمها للطلاب والفعاليات المختلفة لتسهيل دمج الطلاب في المجتمع السكندري، وأوضح أن المركز يخدم طلاب جامعه الإسكندرية وطلاب الدراسات العليا من ذوي الهمم، حيث يضم أكثر من ١٦٠٠ طالب من الصم والبكم والمكفوفين، وطلاب الدمج، وطلاب الإعاقة الحركية.

وأكد الدكتور محمود خلال اللقاء أن المركز يقدم كافة التسهيلات للطلاب من خلال ٩ أقسام مختلفة، هى قسم شئون الطلاب الذي يتولى إنهاء كل إجراءات الطلاب، وقسم آخر يقوم بتحويل المحاضرات والكتب الدراسية بطريقة برايل، وأيضا قسم المكتبة السمعية الذي يحول الكتب لتسجيلات صوتية، وقسم الفنون الذي يضم فريق استعراضي من طلاب مكفوفين وإعاقات ذهنية وسمعية، و قسم المكتبة الذي يضم كتب في التاريخ والدراسات الإسلامية ومختلف المجالات الأخرى.

وأكدت النائبة هدى عبد الستار خلال اللقاء أن مجلس النواب يسعى لتحسين أوضاع الطلاب ذوي الهمم ووضع حلول جذرية لمشكلاتهم ورفع مهاراته ودمجهم في المجتمع من خلال العديد من الفعاليات وبرامج التدريب، وأضافت أنه لابد من توعية المجتمع بكيفية التعامل مع ذوي الهمم لتجنب تعرضهم لمشكلات نفسية، كما قامت النائبة بعمل حوار مفتوح مع أولياء أمور الطلاب لمناقشة طلباتهم واحتياجاتهم.