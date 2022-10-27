سيد معوض: مردود إيجابي على "كولر واللاعبين" حال فوز الأهلي بالسوبر.. فيديو

يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن فوز فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بكأس السوبر المصري، على حساب الزمالك، سيمنح الفريق والمدرب الجديد، دفعة معنوية كبيرة.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،الأهلي أمامه فرصة كبيرة لتعويض هزائم الموسم الماضي، الأهلى يرغب في تحقيق الفوز من أجل إعادة الثقة للاعبين.

وأضاف معوض، الانتصار سيكون له تأثير كبير على المدرب الجديد واللاعبين الجدد والسابقين، فهي بالنسبة للأهلي مباراة التعويض.

وأكمل نجم الأهلي الأسبق، أنا كلاعب كرة قدم عندما أخسر أمام الزمالك في بطولة، انتظر بفارغ الصبر المباراة التي تليها للتعويض، لذلك فهي مباراة مهمة من أجل تعويض ما حدث في الموسم الماضي.

وأتم، السلاح الأهم من انضباط لاعبي الأهلي، هي تطور أداء الفريق في الكرات الثابتة وهي أصبحت أبرز مميزات الأهلي في ولاية مارسيل كولر.