فرج عامر يعلن عن نفاذ تذاكر الكلاسيكو المصري عبر صفحته على الفيسبوك

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن نفاذ تذاكر الكلاسيكو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فرج عامر :جماهير كتير من جماهير الاهلي حضرت من اوروبا والسعودية وقطر و لاتجد تذاكر للكلاسيكو.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، مساء اليوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، في صراع بين القطبين على لقب السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء غداً الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.



يتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.