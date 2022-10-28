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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس البنك الأهلي: نتوقع استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة

البنك الأهلي
البنك الأهلي

عقب يحيي أبو الفتوح  نائب رئيس البنك الأهلي، على قرارات البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2%.

وأوضح أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "DMC"،:" البنك الأهلي أصدر شهادة بلاتينية بنفس العائد 17.25% لمدة 3 سنوات، كعامل لمواجهة التضخم في السوق.

وتابع :"  شروط الشهادات بشكل عام هي عدم الكسر خلال الـ6 أشهر الأولى من إصدارها،  مشيرا إلى أنه يتوقع خلال الفترة القادمة مزيداً من الاستقرار بالأسواق.

وأكمل يحيي أبو الفتوح:"كسر الشهادات للاستفادة من سعر الفائدة الجديد يتم وفقا للقواعد المعمول بها في البنوك، متابعا: "لا يفضل كسر شهادات ذات العائد 18 % في هذا التوقيت".

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