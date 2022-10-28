نائب رئيس البنك الأهلي: نتوقع استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة

عقب يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، على قرارات البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2%.

وأوضح أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "DMC"،:" البنك الأهلي أصدر شهادة بلاتينية بنفس العائد 17.25% لمدة 3 سنوات، كعامل لمواجهة التضخم في السوق.

وتابع :" شروط الشهادات بشكل عام هي عدم الكسر خلال الـ6 أشهر الأولى من إصدارها، مشيرا إلى أنه يتوقع خلال الفترة القادمة مزيداً من الاستقرار بالأسواق.

وأكمل يحيي أبو الفتوح:"كسر الشهادات للاستفادة من سعر الفائدة الجديد يتم وفقا للقواعد المعمول بها في البنوك، متابعا: "لا يفضل كسر شهادات ذات العائد 18 % في هذا التوقيت".