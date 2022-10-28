خطأ طبى شوه وجهها.. إطلالات وفاء سالم قبل عمليات التجميل |شاهد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ، مجموعه من صور الفنانة وفاء سالم بعد تعرضها لعملية تجميل شوهت ملامحها.

حيث ظهرت الفنانة وفاء سالم ، في الصورة بملامح مختلفة في وجهها ومصابة ببعض الجروح .

وتعد النجمة وفاء سالم من النجمات ذات الوجه الحسن وتتمتع بملامح طبيعية جميلة ، وفى هذا التقرير نعرض لكم اجمل إطلالاتها.

تتميز وفاء سالم بحفاظها على قوامها المتناسق و اختيارها لستايل يكشف عن انوثتها ، فهي لا تضع الكثير من مساحيق التجميل و تكتفى في أغلب إطلالتها بالبشرة الطبيعية.

وفاء سالم

وكانت وفاء سالم خضعت لعملية سابقة تم فيها حقن وجهها بمواد دائمة في الوجه أثرت على وجهها مما جعلها تضطر لعملية عملية أخرى لتصحيح ما تم تشويه في العملية السابقة.

وشاركت وفاء سالم مؤخرا في مسلسل القاتل الذي أحبنى بطولة هاني رمزي وسهير رمزي وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة وياسر فرج ورانيا منصور وشريف باهر ومن تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين.