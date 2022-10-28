عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يكشف استراتيجية أمريكا العسكرية مع الصين وروسيا وإيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مساء الخميس، وثيقة استراتيجية حددت فيها الخطوط العامة للتعامل مع "التهديدات" التي تشكلها الصين وروسيا وإيران على النظام الدولي ومصالح الولايات المتحدة.

واعتبر "البنتاجون" أن الصين تشكل "التحدي الأساسي" بالنسبة للولايات المتحدة فيما تشكل روسيا "تهديدات خطيرة"، مشيرًا إلى أن إيران تسعى لـ"تقويض استقرار الشرق الأوسط".

وأصدرت الإدارة الأمريكية 3 وثائق استراتيجية تعيد ترتيب أولويات الجيش الأمريكي خلال السنوات المقبلة وهي "الاستراتيجية النووية" و"الدفاع الصاروخي"، و"الدفاع الوطني".

الاستراتيجية النووية

وقال "البنتاجون" في استراتيجيته النووية الجديدة إن الولايات المتحدة تعتبر الأسلحة النووية تهدف إلى "ردع أي هجوم استراتيجي حتى لو كان تقليديًا"، فيما كشف مسؤول عسكري أمريكي أن ذلك "يشمل ذلك استخدام السلاح النووي، مهما كانت قوته، كما يشمل الهجمات الاستراتيجية الكبيرة جداً باستخدام وسائل غير نووية"، موضحًا أن هذه المقاربة الجديدة تهدف إلى "تعقيد اتخاذ القرارات بالنسبة للعدو".

وتحتوي الوثيقة أيضًا على تحذير صارم لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من استخدام ترسانة بلاده النووية "المتنامية"، وقالت إن "أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها سيكون مرفوضاً وسيؤدي إلى نهاية هذا النظام. ليس هناك أي سيناريو يستطيع نظام كيم أن يستخدم فيه أسلحة نووية ويبقى".

أمريكا تعتقل جواسيس يعملون لصالح الصين وتتهمهم بعرقلة أعمال القضاء في البلاد

بسبب الصين.. تحرك استفزازي لـ أمريكا في المحيطين الهندي والهادئ

الصين

وجاء في وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني أن الصين "تمثل التحدي الأساسي والأكثر منهجية"، مشيرةً إلى أن روسيا "تشكل تهديدات خطيرة للمصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة في الخارج وفي الوطن".

وذكرت وثيقة "البنتاجون" أن "التحدّي الأكثر شمولاً وخطورة للأمن القومي الأمريكي هو المساعي الصينية القسرية والمتزايدة العدوانية لإعادة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ والنظام الدولي ليناسب مصالحها وخياراتها التسلطيّة".

وأبرزت وثيقة "البنتاجون" سياسة الصين في التعامل مع أزمة تايوان حيث أشارت إلى تصرفات الصين تشكل "عامل زعزعة للاستقرار يؤدي إلى حصول تقديرات خاطئة ويهدد السلام في المنطقة".

روسيا

واعتبرت الاستراتيجية الأمريكية أن التهديد الذي تشكله موسكو "ظهر مؤخرًا من خلال الغزو الروسي الإضافي غير المبرر لأوكرانيا"، مشددةً على أن وزارة الدفاع "ستدعم الردع القوي للعدوان الروسي ضد المصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك ضد حلفائنا في المعاهدة" المؤسسة لحلف الناتو.

وشدد الوثيقة على الحاجة إلى "التعاون مع الدول الحليفة والشركاء الآخرين لمواجهة المخاطر التي تشكلها الصين وروسيا"، قائلة إن مثل هذا التعاون "أساسي لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

أمريكا تكشف تورط دولة في تقديم المشورة لـ إيران بشأن قمع الاحتجاجات

إيران تقرر إقامة دعوى قضائية ضد أمريكا.. تفاصيل

إيران

أما فيما يتعلق بإيران فقد اعتبر "البنتاجون" أن  إيران "تهدد التدفق الحر لموارد الطاقة والتجارة الدولية من خلال بناء قدراتها البحرية"، لافتاً إلى أن طهران تعمل على "تطور قدراتها لإنتاج سلاح نووي- وذلك في حال قررت القيام بذلك- وبناء وتصدير صواريخ وأنظمة غير مأهولة".

واعتبرت الوثيقة أن طهران "تسعى إلى تقويض استقرار الشرق الأوسط من خلال دعم وكلائها والجماعات الإرهابية، والانخراط في استفزازات مسلحة، وتنفيذ عمليات سيبرانية خبيثة"، مؤكدةً سعيها لـ"حرمان طهران من السلاح النووي، ومواجهة تهديدات في المنطقة".

ورغم ذكرها أنها مستمرة في "تحديد حجم وجودها العسكري في الشرق الأوسط"، شددت الاستراتيجية على سعي "البنتاجون" لـ"معالجة التحديات الأمنية الرئيسية في المنطقة بطرق فعالة ومستدامة".

أمريكا البنتاجون كوريا الشمالية روسيا الولايات المتحدة الصين ايران أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

لا أستطيع الانتظار .. صفقة الأهلي في رسالة مهمة بسبب أسرته

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

فرج عامر يكشف عن مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلى

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

3 قنوات مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر

موضوعات متعلقة

روسيا والقنبلة القذرة .. أمريكا تنفي استخدامها ضد أوكرانيا و"الطاقة الذرية" تتدخل

قديروف يتوعد "عبدة الشيطان" في أوكرانيا بعد مقتل 23 من جنوده

بعد ثقة البرلمان العراقي.. أول تعليق من إيران على حكومة السوداني

البنتاجون: الصين تمثل التحدي الأساسي للولايات المتحدة

بوتين: تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.. والزيارات الأمريكية لها استفزازية

إيران تعلن بدء بناء مفاعل جديد للأبحاث النووية في أصفهان

ترشيحاتنا

بايدن: إشارات بوتين المتكررة للأسلحة النووية "خطيرة للغاية"

أوكرانيا: مقتل 44 جنديا روسيا وتدمير معداتهم العسكرية في جنوب البلاد

وزيرة الخزانة الأمريكية: لا دلائل على حدوث ركود اقتصادي قريب

عكس التوقعات .. هبوط تاريخي في سعر الذهب العالمي

نشرة الخدمات | مواقيت الصلاة .. أسعار الذهب والدولار .. احصل على 4000 وانت في بيتك .. منح جديدة للدكتوراه خارج مصر

أخبار التكنولوجيا| شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 12 الأفضل ب 5000 جنيه .. ومارك زوكربيرج يخسر أكبر جزء من ثروته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة .. ماذا يفعل كوب من القهوة الخضراء للرجال؟

اتجوزت 9 مرات ومش بصاحب .. إطلالات دينا الراقصة بعد تصريحاتها المثيرة عن الرجال|شاهد

خطأ طبى شوه وجهها.. إطلالات وفاء سالم قبل عمليات التجميل |شاهد

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ