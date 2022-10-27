بوتين: تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.. والزيارات الأمريكية لها استفزازية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن تايوان تعتبر جزءا لا يتجزأ من الصين.

وقال بوتين متحدثًا في الجلسة العامة لنادي “فالداي” الدولي، إن "زيارات المسؤولين الأمريكيين للجزيرة "استفزاز" ضد بكين".

وأضاف: "تايوان بلا شك جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية. لقد تمسكنا دائما بهذا الموقف، ولا يتغير معنا".

وأشار إلي أن "كل الإشارات ذات الطبيعة الاستفزازية" المرتبطة بزيارة كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تايوان تعتبر استفزازية في روسيا.

وتصاعد الموقف حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة مطلع أغسطس.

وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، الزيارة، ورأت في مثل هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت تدريبات عسكرية واسعة النطاق.