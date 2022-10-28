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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد موجة الارتفاعات.. أسعار الذهب العالمية تستقر اليوم

بعد الارتفاع الجنوني..
بعد الارتفاع الجنوني.. أسعار الذهب العالمية تستقر اليوم

استقرت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الجمعة، بعد ارتفاع جنوني تسبب في حالة من الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” الأسبوع المقبل، والذي يحظى باهتمام كبير بحثا عن أي إشارات حول تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.

ولم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وبلغت 1663.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول "الساعة 05:21 بتوقيت جرنيتش"، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 % إلى 1666.30 دولار.

وقال مات سيمسون المحلل في سيتي إندكس، إن "الدولار الضعيف والعوائد المنخفضة ساعدا الذهب بالتأكيد على الابتعاد عن أدنى مستوياته، لكن هذا ليس سببا بعد في الإفراط في التفاؤل بشأن الذهب".

وبينما من المرجح أن يعلن مجلس الاحتياطي عن زيادة أخرى قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، يتوقع المتعاملون زيادة بواقع نصف نقطة في ديسمبر.

وأدى الرفع الحاد من قبل البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ مارس إلى انخفاض الذهب 9% هذا العام، لأنه زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، مع تعزيز الدولار في الوقت نفسه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 19.44 دولار للأونصة.

واستقر البلاتين عند 960.13 دولار، لكنه ارتفع بأكثر من 2% خلال الأسبوع، وزاد البلاديوم 0.3 % إلى 1946.63 دولار لكنه يتجه نحو تراجع أسبوعي بأكثر من 3%.

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