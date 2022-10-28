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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنمية المشروعات: مهتمون بدعم وتطوير الزراعة في محافظات مصر

صدى البلد

أكد الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اهتمام الجهاز بدعم وتطوير المشروعات الزراعية في مختلف محافظات مصر في إطار حرصه جهاز على إتاحة مختلف أوجه الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة في مختلف محافظات الجمهورية، ومن بينها المشروعات الزراعية المتخصصة في الزراعات الطبية و العطرية.


جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية والذي يستمر على مدار يومين بمحافظة الفيوم وتحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ و قد فاز ٢ من عملاء الجهاز بالفيوم بجوائز المهرجان لتفوق مشروعاتهم و تميز إنتاجيتها.


وأضاف عباس أن الجهاز يتيح حزمة من برامج التدريبية المتخصصة لدعم القدرات الفنية والتسويقية لأصحاب المشروعات الزراعية.

 


وأضاف أن مشاركة الجهاز في مهرجان النباتات العطرية بالفيوم يأتي في إطار حرصه على الوصول إلى شريحة أكبر من أصحاب الأنشطة الزراعية أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة او تطوير مشروعاتهم القائمة وتعريفهم بالخدمات المتاحة من خلال الجهاز وتيسير حصولهم عليها.

 


وأشار عباس إلى أن آليات أنشطة الجهاز في دعم تلك المشروعات سواء الجديدة أو القائمة متنوعة يأتي أهمها تصميم وإعداد وإتاحة خدمات الدعم الفني للعملاء الراغبين في إقامة مشروعات زراعية صغيرة ومتناهية الصغر من خلال إتاحة نماذج دراسات الجدوى الاسترشادية للمشروعات في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات الفنية والتسويقية المتخصصة لأصحاب هذه المشروعات مضيفا أن من يرغب في التعرف على هذه الخدمات أو الاستفادة منها يمكنه التوجه لأفرع الجهاز في مختلف المحافظات.
 

تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

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