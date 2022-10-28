وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم الصكوك|صور

قامت وزارة الأوقاف، اليوم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حق الوطن"، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم ، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

مبادرة حق الوطن

وقد شهد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة 28/ 10/ 2022م توزيع (2) طن من لحوم الأوقاف، بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء/ هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واللواء محمد حمزة داوود المستشار العسكري لمحافظة الجيزة، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ/ عبد الخالق العطيفي وكيل المديرية، ومحمد أبو الحجاج مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، وعدد من النواب و القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال تفقد سيارات اللحوم أشار أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى أن هذه اللحوم تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها سيادة الرئيس، والتي أعلن عنها السيد/ رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع .

وقد قامت وزارة الأوقاف بمضاعفة كميات اللحوم التي توزع شهريًّا، من مائة طن إلى مائتي طن شهريًا لمئتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.