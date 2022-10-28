عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المصري تحت 11 سنة يفوز على الشبان المسلمين بنصف دستة أهداف

المصري تحت 11 عام
المصري تحت 11 عام يفوز على الشبان المسلمين بنصف دستة أهداف

فاز فريق المصري تحت 11 سنة الفئة العمرية 2011 تحت قيادة مديره الفني الكابتن محمود حسين على ضيفه فريق الشبان المسلمين بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة بملعب الهدف ببورسعيد وأدارها طاقم تحكيم مكون من عبد الرحمن حافظ وعمر سمير، وذلك ضمن الجولة الثانية من بطولة منطقة بورسعيد لتلك الفئة العمرية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين عن طريق أدهم الدمياطي ومحمود عبد اللطيف في الدقيقتين الثانية والحادية والعشرين ، وفي الشوط الثاني يضيف يزيد سمير هدفين متتاليين للمصري في الدقيقتين الثالثة والتاسعة، قبل أن ينجح حازم القناوي وسيف العتباني في اضافة هدفين جديدين للمصري في الدقيقتين العاشرة والحادية والعشرين لتنتهي المباراة بفوز المصري بستة أهداف نظيفة وارتفاع رصيده إلى النقطة السادسة.

أكلت ساندوتش ووقعت من طولها.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل في بورسعيد

النيابة العامة تصرح بدفن جثمان طالبة بورسعيد


مثل المصري في المباراة: أحمد عجيزة لحراسة المرمى ، زياد عبد اللطيف ، يزيد سمير ، محمود عبد اللطيف، محمد عسكر لخط الظهر، مصعب فاروق، أدهم الدمياطي لخط الوسط ، يوسف عمارة لخط الهجوم.

ضمت قائمة البدلاء: يوسف هشام لحراسة المرمى، سيف العتباني، بلال الشامي، يوسف حميدو، فارس عوض، السيد فؤاد، حازم القناوي، ياسين الجزار، إياد طاهر، محمد درويش، زياد عصام ، أدهم المهدي ، محمد تامر متولي.
 

المصري أخبار رياضة بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد اخبار النادي المصري الشبان المسلمين بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

ترشيحاتنا

تفوق أحمر وزيزو الأغلى.. القيمة التسويقية لـ الأهلي والزمالك فيل موقعة السوبر

البنك المركزي الروسي يثبت سعر الفائدة عند 7.5%

بسبب لعب كرة القدم.. طالب يشرح جسد 2 من زملائه بالبساتين

طلب خاص من فيريرا للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر |تفاصيل

حجازي لوفد اليونسكو: نسعى لأن يصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار

إذا ضاقت بهم الدنيا قسموا أموالهم.. من هم الأشعريون الذين أثنى عليهم النبي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل من يشاهده يتحول إلى حجر.. ظهور نجم الغول الأسطوري الليلة

بالفستان الأبيض.. شاهد إطلالة شيري عادل في عقد قرانها

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

مش هتصدق| سعر خرافي لـ فستان بلقيس في أحدث ظهور لها

فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 18.. تفاصيل حالة الطقس اليوم.. فيديو

سعر الدولار اليوم في مصر ومفاجأة الذهب.. فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ