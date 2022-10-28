المصري تحت 11 سنة يفوز على الشبان المسلمين بنصف دستة أهداف

فاز فريق المصري تحت 11 سنة الفئة العمرية 2011 تحت قيادة مديره الفني الكابتن محمود حسين على ضيفه فريق الشبان المسلمين بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة بملعب الهدف ببورسعيد وأدارها طاقم تحكيم مكون من عبد الرحمن حافظ وعمر سمير، وذلك ضمن الجولة الثانية من بطولة منطقة بورسعيد لتلك الفئة العمرية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين عن طريق أدهم الدمياطي ومحمود عبد اللطيف في الدقيقتين الثانية والحادية والعشرين ، وفي الشوط الثاني يضيف يزيد سمير هدفين متتاليين للمصري في الدقيقتين الثالثة والتاسعة، قبل أن ينجح حازم القناوي وسيف العتباني في اضافة هدفين جديدين للمصري في الدقيقتين العاشرة والحادية والعشرين لتنتهي المباراة بفوز المصري بستة أهداف نظيفة وارتفاع رصيده إلى النقطة السادسة.



مثل المصري في المباراة: أحمد عجيزة لحراسة المرمى ، زياد عبد اللطيف ، يزيد سمير ، محمود عبد اللطيف، محمد عسكر لخط الظهر، مصعب فاروق، أدهم الدمياطي لخط الوسط ، يوسف عمارة لخط الهجوم.

ضمت قائمة البدلاء: يوسف هشام لحراسة المرمى، سيف العتباني، بلال الشامي، يوسف حميدو، فارس عوض، السيد فؤاد، حازم القناوي، ياسين الجزار، إياد طاهر، محمد درويش، زياد عصام ، أدهم المهدي ، محمد تامر متولي.

