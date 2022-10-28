وزير الإنتاج الحربي: متابعة مستمرة لخطة تطوير شركتي أبو زعبل وهليوبوليس

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، المهندس السيد حسين البوص رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة "مصنع 18 الحربى" و رئيس القطاع المالى بالشركة ، والمهندس مدحت شكرى رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية "مصنع 81 الحربى" ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة للقطاعات المعاونة، لاستعراض رؤية التطوير ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بتلك الشركات .

أكد محمد صلاح الدين، حرص وزارة الإنتاج الحربى على التطوير الدائم للمصانع والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وضرورة توطينها في مختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن الوزارة تحرص دائماً على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركات والوحدات التابعة بتنفيذها لصالح مختلف الجهات بالدولة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات.

استعراض رؤية التطوير والأنشطة

وخلال اللقاء تم استعراض رؤية التطوير والأنشطة التى تقوم بها شركتى ( م/ 18 الحربى ، م / 81 الحربى ) ، وكذلك معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارى العمل عليها فى الوقت الحالى، حيث وجه صلاح الدين بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات التي تشارك شركات الإنتاج الحربي في تنفيذها وأن يتم الالتزام بتنفيذها بأعلى جودة مطلوبة.

من جانبه أوضح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمصر من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة للمشاركة في مختلف المشروعات القومية بما يعود بالنفع على المواطن المصري والدولة ككل .