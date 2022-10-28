أماكن لإقامة شوادر ومعارض لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة في المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإقامة شوادر ومعارض لبيع السلع والمواد الغذائية وتوفيرها بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين بصفة مستمرة.

وشدد على عرض تقرير شامل ومفصل بالأماكن المناسبة والحيوية لإقامة تلك المعارض بنطاق المحافظة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن مراعاة للظروف الأسُرية و المعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر الأكثر إحتياجاً ومكافحة الغلاء وجشع التجار.



كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجموع المواطنين ، مع تكثيف الحملات الإعلانية لتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها تلك المعارض .



وفى ضوء توجيهات مجلس الوزراء ، شدد محافظ المنوفية على وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على المنافذ التموينية والأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية للتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة ومدى مطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ، فضلا عن التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لمواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب للسلع الأساسية الضرورية بهدف التربح وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لتحقيق الردع العام وحفاظا على حقوق ومصالح المواطنين.



شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديرية التموين وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمتابعة الحالة التموينية وتوافر كافة السلع الغذائية بالأسواق والمنافذ التموينية ، مع تلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها لضمان التعامل الفوري معها تحقيقاً للصالح العام.