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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس السوبر.. الجماهير تنتظر عيدية الأهلي بعد مرور 100 أسبوع علي القاضية ضد الزمالك

مجدي قفشة
مجدي قفشة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه وغريمه التقليدي الزمالك اليوم في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب هزاع بن زايد بدولة الامارات في مباراة بطولة كأس السوبر المصري . 

 

وتحتفل جماهير النادي الاهلي بمرور 100 اسبوع علي مباراة القمة الشهيرة امام الزمالك في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا وتحقيق الاحمر اللقب التاسع في تاريخه 

كأس السوبر المصري.. الزمالك صاحب أول لقب والأهلي سيد البطولة

تعرّف على أرقام الأهلي قبل النسخة رقم 19 بالسوبر المصري

وشهدت مباراة القرن في دوري ابطال افريقيا بين النادي الاهلي وغريمه التقليدي الزمالك فوز الاحمر في الدقيقة 86 بأقدام محمد مجدي قفشة بعد ارتداد الكرة من محمود علاء مدافع الفارس الأبيض . 

وكانت المباراة يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر لعام 2020 وشهدت حضور جماهير قوي من جماهير الفريقين علي ملعب برج العرب بالإسكندرية في مباراة ظلت عالقة حتي قاضية قفشة . 

 

وتنتظر جماهير الأهلي لقب جديد بعد موسم يعد الاسوء في تاريخ المارد الاحمر شهد خسارة بطولة دوري ابطال افريقيا وبطولة الدوري لصالح غريمه التقليدي الزمالك وكذلك بطولة كأس مصر .

وحقق نادي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز بعد منافسة شرسة مع الأهلي وكذلك حقق لقب كأس مصر بعد الفوز علي الأحمر في المباراة النهائية، ويشارك الشياطين الحمر في بطولة كأس السوبر المصري بعد تحقيق وصافة الدوري.

قفشة 

القنوات الناقلة لمباراة قمة السوبر بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر ان تننقل مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.

تاريخ بطولة السوبر المصري : 
بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2000 وحقق الزمالك اول لقب بعد الفوز علي غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف

حازم امام نجم نادي الزمالك هو اول لاعب يسجل هدفا في بطولة كأس السوبر المصري

تواجد الأهلي في 15 نسخة من اصل 18 نسخة في بطولة السوبر المصري محققا 11 لقب بينما تواجد الزمالك في 9 نسخ وحقق اللقب 4 مرات .

في عام 2001 - 2002 حقق الزمالك اللقب الثاني بعد الفوز علي المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد

حقق النادي اول لقب في بطولة كأس السوبر المصري في 2003-2002 بالفوز علي الزمالك بركلات الترجيح.

خسر الزمالك بطولة السوبر امام المقاولون في 2003-2004 بنتيجة 4-2

حقق الأهلي 4 بطولات سوبر متتالية خلال الفترة من 2004 وحتي 2008

حرس الحدود حقق بطولة السوبر علي حساب الأهلي في موسم 2008-2009 بنتيجة 2-0

عاد الأهلي لتحقيق بطولة السوبر أربعة مرات متتالية2011 وحتي 2014

بعد غياب 11 موسم متتالي عاد الزمالك لمنصة السوبر المصري بالفوز علي الأهلي بركلات الترجيح موسم 2015-2016

الأهلي حقق بطولتي السوبر 2016-2018 امام المصري والزمالك

خسر الأهلي بطولتي السوبر الأخيرتين امام الزمالك وطلائع الجيش

الأهلى الزمالك النادي الأهلي كأس السوبر المصري كأس السوبر

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