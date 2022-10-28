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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وش السعد.. هزاع بن زايد تميمة حظ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

صدى البلد

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية، مباراة القمة المقرر إقامتها بين الأهلي والزمالك، اليوم الجمعة، في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

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مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

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ويخوض الزمالك اللقاء بصفته بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره وصيف البطولتين.

السوبر الحالي هو السابع الذي يجمع الأهلي والزمالك في الإمارات، إذ توج الأبيض بلقبين من قبل بركلات الترجيح عامي 2017 و2020، وفاز الأهلي بخمسة ألقاب كان آخرها في 2015، وكان مدرب الزمالك وقتها البرتغالي جيسوفالدو فيريرا.

هزاع بن زايد تميمة حظ الأهلي 

ويتفاءل جمهور الأهلي بملعب (هزاع بن زايد) قبل لقاء السوبر ضد الزمالك.

وحقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري مرتين على ملعب (هزاع بن زايد) كانت الأولى عام 2015 على حساب الزمالك (3-2).

وتقدم الزمالك في تلك المباراة عن طريق عمر جابر وأضاع بعدها محمود عبد المنعم (كهربا) ضربة جزاء لفريقه الأسبق الزمالك.

وتعادل الأهلي بضربة جزاء عن طريق عبد الله السعيد ثم تقدم السعيد للأحمر بضربة جزاء ثانية.

وأحرز مؤمن زكريا الهدف الثالث للفريق الأحمر ولكن كهربا سجل هدفا في الدقيقة 90 للزمالك.

الأهلي لعب مباراة السوبر نسخة 2017 ضد المصري البورسعيدي على نفس الملعب وفاز بهدف دون رد سجله المغربي وليد أزارو.

وحقق الأهلي الفوز أيضا على روما الإيطالي بنتيجة (4-3)، يوم 20 مايو 2016 على نفس الملعب

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موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وشبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم، بعد ضربة بداية قوية لهما سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تأهلا فيها لمرحلة دور المجموعات بعد انتصارات ذهابا وإيابا في دور الـ 32 للبطولة، وكذلك بمسابقة الدوري الممتاز، إذ حصد كل فريق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين وجمع 6 نقاط كاملة، وهو ما يجعل التكافؤ شعار مباراة الليلة التي إذ من الصعب التكهن بنتيجتها وتوقع الفائز باللقب.

وطالب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اللاعبين بالتركيز في الدقائق الأولى من المباراة، خوفا من استقبال هدف مبكر، وكذلك في الدقائق الأخيرة، خاصة أن استقبال هدف في تلك الأوقات قد يكون حاسما في تحديد مصير بطل السوبر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري عبر قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية، كما سيذاع اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 ويعلق عليه عصام عبده، وقناة أبو ظبي الرياضية 2 ويعلق عليه فارس عوض.

 

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