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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتعويض غياب الونش.. خيارات دفاعية لتأمين الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر

صدى البلد

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية، مباراة القمة المقرر إقامتها بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

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ويخوض الزمالك اللقاء بصفته بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره وصيف البطولتين.

السوبر الحالي هو الرابع الذي يجمع الأهلي والزمالك في الإمارات، إذ توج الأبيض بلقبين من قبل بركلات الترجيح عامي 2017 و2020، وفاز الأهلي بخمسة ألقاب كان آخرها في 2015، وكان مدرب الزمالك وقتها البرتغالي جيسوفالدو فيريرا.

ويعتمد الزمالك حاليا على طريقة 3/5/2، والتي تمثل أحد الأسلحة الدفاعية للفريق الأبيض تحت قيادة الثعلب البرتغالي.

تأمين دفاعات الزمالك 

بدأ فيريرا تطبيق طريقة اللعب بثلاثي خلفي بداية من لقاء أسوان في نصف نهائي كأس مصر الخاص بالموسم قبل الماضي، ليقرر تثبيت هذه الطريقة لتأمين دفاعات الفريق الأبيض.

ويحرص فيريرا على تعديل الطريقة في بعض المباريات حسب ظروف اللعب باللعب بطريقة 4/3/3 أو 4/1/4/1، إلا أن اللعب بثلاثة مدافعين أصبحت هي سمة فريق الزمالك مع فيريرا في ولايته الثانية.

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مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

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يعتمد فيريرا على توظيف حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي في صفوف الزمالك، بمركز المساك في الناحية اليمنى، مع منحه تعليمات بالانطلاق في بعض الأوقات على الجهة اليمنى في حالة امتلاك الزمالك للكرة لخلق زيادة عددية على الطرف الأيمن للأبيض.

وظهر المثلوثي بشكل مميز في مركزه الجديد، وكان أحد أسباب حفاظ الزمالك على تقدمه في لقاء سيراميكا كليوباترا الأخير بالجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز.

أزمة غياب الونش

يواجه فيريرا أزمة في لقاء السوبر غدا تتمثل في غياب محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأساسي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء سموحة بالجولة الأولى للدوري.

ويبحث فيريرا عن الحلول لتعويض غياب "الونش"، إما بالاعتماد على الثلاثي مصطفى الزناري الوافد الجديد، مع محمد عبد الغني، والمثلوثي.. كما حدث في لقاء سيراميكا كليوباترا، أو إعادة حسام عبد المجيد للتشكيلة على حساب الزناري، أو إشراك عبد المجيد على حساب المثلوثي.

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