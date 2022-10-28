القومي للأجور: مباحثات جديدة مع القطاع الخاص بشأن زيادة المرتبات

بعد الـ 300 جنيه..

أقرت الحكومة زيادة جديدة في أجور العاملين في الدولة بزيادة 300 جنيه ليصل الحد الأدنى للأجور ليصبح 3 آلاف جنيه، بدلا من 2700 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022».

أجور العاملين في القطاع الخاص

وفيما يخص القطاع الخاص، كان المجلس القومي للأجور يجري مباحث مع شركات القطاعات الخاص لرفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 2700 أسوة بموظفي الحكومة خلال الفترة الماضية، وكان من المفترض تطبيق الحد الأدنى هذا في يناير 2023

الحد الادني للعاملين في القطاع الخاص

ومع إعلان الحكومة عن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام والذي وصل إلى 3 آلاف جنيها، كان على المجلس القومي للأجور إعادة النظر في المباحثات الجارية والتي تستهدف زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 2700 جنيه.

زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص

وقال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المجلس سيجري مباحثات جديد مع القطاع الخاص بشأن زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص.

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور لـ صدى البلد، سيتم عقد جلسة قريبا مع القطاع الخاص لبحث إمكانية تطبيق الحد الأدني للأجور الجديد "3 آلاف" في القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، لافتا إلى أن المجلس سيعقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وأشار مجدي البدوي إلى أن القطاع الخاص كان يعاني من بعض المشكلات، لكن هناك تفاؤل بتحسن الأوضاع بعد توصيات المؤتمر الاقتصادي والتي جاء من بينها حل مشكلات القطاع الخاص.

ووافق مجلس الوزراء على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريا، اعتبارا من نوفمبر المقبل.

رفع الحد الأدنى للأجور

وتم إقرار علاوة استثنائية لمحاربة غلاء المعيشة 300 جنيه شهريا لجميع العاملين بالدولة والمعاشات ورفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه.

زيادة الدعم على بطاقات التموين

وسيستمر توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين ١٠٠ جنيه؛ ليستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين مواطن في شهر يونيو القادم، كما سيستمر العمل بالأسعار الحالية حاليا حتى شهر يونيو القادم.

وأشار رئيس الوزراء، أنه سيتم تقديم دعم مالي للقطاع الخاص والشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة لدعم العمالة شريطة عدم الاستغناء عنها.

زيادة أسعار الكهرباء

وقرر مجلس الوزراء عدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار أسعارها الحالية حتى 30 يونيو 2023

وسيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام، فالمواطن الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا أصبح غير مطالب بدفع ضرائب.