عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مصير حقل غاز قانا..ماذا تستفيد لبنان من ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؟

الحدود البحرية بين
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

اتفقت كلا من لبنان وإسرائيل أمس على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والذي تم بعد وجهود وساطة قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال المفاوضات غير المباشرة بين البلدين، لتسوية الخلاف وترسيم الحدود، وذلك حسب ما ذكره كبير مفاوضي لبنان إلياس بوصعب بتصريحاته الصحفية، أمس الخميس، قائلاً: "هذا اليوم تاريخي، وآمل أن يكون التوقيع على الاتفاق نقطة تحول للطرفين".

رد فعل بيروت وتل أبيب

وأضاف بوصعب أن الاتفاق سوف يوفر الاستقرار للحدود اللبنانية الاسرئيلية ويشكل انطلاقة تحول للاقتصاد اللبناني، لأنه يسمح ببدء العمل في حقل قانا مؤكدا على حق الشعب اللبناني المضمون وفقا لبنود الاتفاقية.

أما على الجانب الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء من أجل التصديق على الاتفاقية، أن الاتفاق بمثابة إنجاز دبلوماسي واقتصادي.

اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ بعد اجتماع الناقورة

خطوة مفيدة | الجامعة العربية ترحب باتفاق الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

تاريخ الخلاف على الحدود البحرية

يعود خلاف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل  في شرق البحر المتوسط، على منطقة تبلغ مساحتها 860 كم مربعا، في منطقة يعتقد أنها غنية بالغاز، وهي من أكثر المناطق الحدودية توتراً في الشرق الأوسط، حيث تقف فيها القوات الإسرائيلية في مواجهة الجيش اللبناني وحزب الله، بينما تحاول قوات حفظ السلام الدولية الحفاظ على الهدوء.

منطقة الخلاف بين لبنان وإسرائيل

الولايات المتحدة، مؤخرا قادت الوساطة بين البلدين لحل الخلاف بداية من المفاوضات المستمرة حوالى 3 سنوات، أعلنت خلالها كلا من لبنان وإسرائيل وتحديدا أكتوبر 2020، عن التوصل إلى تفاهم حول بدء محادثات من أجل حل نزاعهما القائم حول الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، وهي خطوة وصفتها واشنطن بأنها "تاريخية" بين دولتين في حالة حرب حيث أن لبنان وإسرائيل في حالة حرب رسمية منذ حرب فلسطين عام 1948 وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أمريكية جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

مصير حقل قانا وغاز شرق المتوسط

وبموجب اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجديد بين لبنان وإسرائيل، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان كامل حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين، و ستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، اللتين حصلتا في العام 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة خلال العام الجاري.

وكانت شركة إنرجيان أعلنت، يوم الأربعاء، عن بدء إنتاج الغاز من كاريش، معربة عن أملها بأن تتمكن في المدى القريب من إنتاج 6,5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، على أن ترتفع الكمية لاحقاً إلى ثمانية مليارات متر مكعب في السنة.

مساعدة لبنان لتخطي الانهيار الاقتصادي

السلطات اللبنانية أعلنت أنه تم الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية على البدء بمراحل التنقيب فور الاتفاق النهائي، ورغم الاتفاق، يرى العديد من الخبراء أن لبنان لا يزال بعيداً عن استخراج موارد النفط والغاز، وقد يحتاج من خمس إلى ست سنوات، فيما تعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

الأمل في الغاز اللبناني

في هذا الصدد، قال عبد الله نعمة المحلل السياسي اللبناني، إن الشعب اللبناني يقاتل منذ 70 عام، مشيراً أنه لا يوجد رئيس حكومة سابق استطاع الوصول لإتفاق مع إسرائيل بخصوص النفط، ولكن اليوم نجح حزب الله في دعم الإستقرار خاصة أن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل استفاد منه لبنان وقت الحرب بين روسيا واوكرانيا.

وأوضح المحلل السياسي اللبناني في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الإتفاق الذي وقع هو بمثابة هدنة بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا أن أمريكا غيرت سياستها في هذه الفترة وهذا يمثل عبئ على حزب الله حيث أنه يجب أن يحافظ على معادلة الجيش من حيث المقاومة والشعب ، فضلاً عن أن هناك جهود لكي يحافظ حزب الله على السلاح بعد إتفاق ترسيم الحدود.

المحلل السياسي اللبناني عبد الله نعمة

واختتم: أمريكا لعبت دور الوسيط وضغطت على اسرائيل لانها وجدت ان الامل في الغاز اللبناني بدلاً من الغاز الروسي، واختتم قائلاً إنه بالتأكيد يوجد حلول بالأيام القادمة.

لبنان وإسرائيل ترسيم الحدود البحرية تاريخ الخلاف على الحدود البحرية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مصير حقل قانا حقل قانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

موضوعات متعلقة

اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ بعد اجتماع الناقورة

خطوة مفيدة | الجامعة العربية ترحب باتفاق الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

ترشيحاتنا

قبل ساعتين من القمة.. توقعات نجوم الفن لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

روسيا تحشد 300 ألف جندي احتياطي للانضمام إلى هجوم موسكو في أوكرانيا

شاهد | جولة الرئيس السيسي في مدينة السيارات المتكاملة

بطيشة أو علام .. بديل أيمن الكاشف للتعليق على السوبر المصري

غدا.. الرئيس السيسي يحضر إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة

10.7 مليون مستحق.. صرف معاش نوفمبر بالزيادة الجديدة الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في قطر| شاهد

في عيد ميلادها.. إطلالات وضعت ميرهان حسين في مأزق

تسبب سرطان الرحم.. احذري استخدام هذا النوع من منتجات فرد الشعر 

رغم تخطيه ربع مليون جنيه| خبير أزياء ينتقد فستان يسرا في قطر.. لهذه الأسباب

فيديو

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

أوكرانيا أنهت تصنيعها.. القنبلة القذرة تثير القلق الروسي.. تعليق صوتي

أم الطرشة وروح اعتزل أو موت.. حكايات التنمر على الفنانين.. تعليق صوتي

درجات الحرارة تصل لـ 18.. تفاصيل حالة الطقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ