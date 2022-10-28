أسعار السلع التموينية عن شهر نوفمبر 2022 .. تعرف عليها

قائمة أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2022 يستعرضها “صدى البلد”منها أسعار السكر التمويني والأرز التمويني والزيت التمويني والجبن وغيرها من أسعار السلع التموينية المقرر صرفها خلال شهر نوفمبر المقبل.

أسعار السلع التموينية عن شهر نوفمبر 2022

ويتوجه صاحب البطاقة التموينية مع بداية كل شهر إلى البدال التمويني أو منافذ جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية لصرف سلع بقيمة 50 جنيها عن كل فرد مقيد داخل البطاقة التموينية بالإضافة إلى فارق نقاط الخبز الذي يوفره المواطن من حصة الدعم العيني من الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا عن كل فرد مقيد داخل البطاقة التموينية.

قائمة أسعار السلع التموينية

سعر السكر في التموين

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

سعر الزيت في التموين

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

سعر الأرز في التموين

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

سعر مكرونة في التموين

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

سعر عدس في التموين

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

سعر فول في التموين

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر دقيق في التموين

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

سعر السمن في التموين

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

سعر الشاي في التموين

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

سعر الصلصة في التموين

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

سعر التونة في التموين

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

سعر المربى في التموين

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

سعر الجبن في التموين

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

سعر مسحوق في التموين

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

سعر صابون في التموين

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

سعر لبن في التموين

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

سعر خل في التموين

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

سعر ملح في التموين

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

سعر حلاوة طحينية في التموين

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

سعر سائل غسيل في التموين

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

سعر بسكويت في التموين

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

سعر الطحينة في التموين

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

تشديد الرقابة على الأسواق والمخازن للتأكد من الالتزام بالأسعار وسلامة الأغذية

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا يقضى بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول ونص التوجيه الوزارى الصادر اليوم على تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية او حجب السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين خاصا سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.

كما شمل التوجيه الوزارى أيضا تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابة وتلقى أى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.

كما أكد التوجيه الوزارى علي تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية واخرى فرعية بالادارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع وأسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية وتلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومى عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.

كما وجه الدكتور على المصيلحى بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة لمتابعة توافر كافة السلع التموينية والحرة بالاسواق واستقرار أسعارها وتلقى تقارير غرفة عمليات المديريات التموينية بالمحافظات والعمل على ازالة اى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع واسعارها بالمحافظة.