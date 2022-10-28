أيمن الكاشف يكشف سر غيابه عن التعليق على مباراة السوبر المصري

كشف أيمن الكاشف، المعلق بقنوات أون سبورتس الرياضية، سر غيابه عن التعليق على مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

وكتب أيمن الكاشف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “توضيح هام.. اعتذاري عن التعليق اليوم عن مباراة السوبر المصري بسبب تعرضي لنزلة برد شديدة”.

وتابع: “وجب التوضيح حتى لايفسر عدم تعليقي لأي سبب أخر”.

واختتم: “حفظكم الله من كل شر واشكركم للاهتمام تحياتي، وبعتذر لكل من حاول الإتصال هاتفياً لعدم القدرة على الرد”.

أيمن الكاشف يعتذر عن التعليق

وكان أيمن الكاشف قد أعلن في وقت سابق، اعتذاره عن التعليق عن مباراة الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري.