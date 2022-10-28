مهرجان الموسيقى| صابرين النجيلي تبدأ حفلها بـ الشاب الأسمر

أحيت المطربة صابرين النجيلي الفاصل الأول ضمن حفل اليوم بـ مهرجان الموسيقى العربية، و على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وبدأت صابرين النجيلي حفلها بغناء "الشاب الأسمر"، وتلتها بباقة من أجمل الأغاني ومنها: "يعني وبعدين، برهوم حاكيني".

حفلات مهرجان الموسيقي العربية

يقام فى الثامنة مساء الاحد 30 اكتوبر 5 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .

فعلى مسرح النافورة يقدم النجم التونسي صابر الرباعي حفلا بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات يسبقه فاصلا غنائيا لـ إيمان عبد الغني .



وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال سلام التابع للمركز القومى لثقافة الطفل بقيادة المايسترو وائل عوض مختارات من مؤلفات الطرب العربى .

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية وضمن حلقات كلثوميات تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي حفلا بمشاركة كل من رحاب عمر ومروة حمدى .

وعلى مسرح سيد درويش" اوبرا الاسكندرية " يقام حفلا للفنانة نادية مصطفي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ويسبقها فاصلاً غنائيا لفناني الأوبرا أشرف وليد ، حنان الخولي ، نهاد فتحي ، ياسر سليمان .

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة المطربين أحمد سعيد ، إسماعيل صادق ، يحيي عبدالحليم ، غادة آدم .