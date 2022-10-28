عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يوضح أسباب هزيمة الزمالك من الأهلي وخسارة السوبر

صدى البلد

‏كشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة السوبر المحلي التي أقيمت اليوم باستاد هزاع بن زايد في الإمارات ، كانت بها كثافة عالية من اللعب وحماس كبير من الفريقين.  

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" الزمالك ارتكب بعض الأخطاء والجهاز الفني قام بالتغيير بين الشوطين، والفريق بدأ الشوط الثاني بصورة جيدة في حين كان الأهلي يدافع ولم يهدد مرمى فريقي". 

 وأكمل المدير الفني حديثه أن الزمالك بمرور الوقت دفع بلاعبين أكثر في الهجوم ولكن الفريق لم يحالفه التوفيق بالرغم من أن الفريق هاجم بقوة لتسجيل هدف.

وشدد البرتغالي فيريرا أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم الخسارة ، وقال:" إصابة أحمد فتوح أجبرتنا على تغيير شكل الفريق لأنه لاعب كبير ومؤثر، والزمالك تلقى هدفا وكان علينا تحريك الفريق للظهور بشكل أفضل هجوميا، وبالفعل كنا أفضل في الشوط الثاني، وأهدرنا العديد من الفرص، والأهلي فريق كبير واستغل الفرص التي سنحت له واستغل المساحات ".  

 

وأضاف المدير الفني قائلا:" الأهلي سجل هدفه الثاني في الوقت الذي كان يهاجم فيه الزمالك للتعديل وندافع بثنائي دفاعي فقط ، ولم نستطيع العودة بالرغم من أن الزمالك كان أفضل لفترات طويلة وهذا أمر غير عادل بالنسبة لفريقه".

 وقال المدير الفني :" أهني اللاعبين على الأداء واشكرهم على مجهودهم وأشكر الجماهير على حضورهم ودعمهم الكبير".  وتابع فيريرا قائلا:" السوبر معروف أنه يقام بين بطل الدوري والكاس ونحن أبطال البطولتين، وأمامنا مباراة بعد أيام في الدوري وعلينا استكمال مسيرتنا ومواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة".  

 

وشدد المدير الفني على أن هذه هي الهزيمة الأولى للفريق منذ مباراة طلائع الجيش وهذا أمر وارد، خاصة وأن الخسارة من إيسترن كومباني كانت بالفريق الثاني وليس الفريق الأساسي، والزمالك سيسير على نفس النهج لأن مباريات النهائيات لها ظروف خاصة، والأهلي فريق كبير حتى إذا كان الزمالك متفوق عليه في أخر موسمين.

 

  وأكمل فيريرا حديثه :" الخسارة لن تؤثر علينا وسنحارب من أجل استكمال مسيرة البطولات لأن الزمالك فريق كبير، وأي لقب بالنسبة لي مهم ،وحزين لخسارة السوبر ولكنها لن تحبطنا أو تؤثري علينا".

واضاف المدير الفني :" الهزيمة من الأهلي ستساعدنا في أن نكون أفضل في الفترة المقبلة وأن نظهر بشكل أفضل، ونحن نمتلك فريقا قادرا على التتويج بالبطولات خلال الفترة المقبلة وهذا ما سنعمل عليه".

وأكد المدير الفني أن عبدالله جمعة لم يشارك بعد إصابة أحمد فتوح لأنه لم يشارك في عدد كبير من التدريبات خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة وفضل عدم الدفع به.

وتوج  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد هزاع بن زايد بالعين .

FB_IMG_1666870135054
FB_IMG_1666870135054

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والزمالك 2-0 الآن فى السوبر المصري

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتس اب وانستجرام

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

كريم فؤاد يسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك بـ السوبر المصري

إدارته .. أول تعليق من شوبير بعد تتويج الأهلي بـ السوبر المصري

موضوعات متعلقة

كأس السوبر المصري.. الجهاز الطبي بنادي الزمالك يكشف طبيعة إصابة فتوح

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

ترشيحاتنا

بلوجر شهيرة تثير ضجة بعد ارتداء الحجاب: الحمد لله ربنا هدى قلبي

الصناعات الوطنية.. تحقق رؤية مصر وتخلق بديل محلي يحد من فاتورة الاستيراد

إبراهيم سعيد: الأهلي كسب الزمالك بالروح

أسامة أبو المجد: زيارة الرئيس لمدينة السيارات تؤكد على اهتمامه بالقطاع

عربية بـ 420 ألف جنيه.. صاحب تريند انتش وأجري يتحدى: مستقبلي مش هينتهي

عطل يضرب موقع التواصل.. 65% نسبة التأثر في "فيس بوك"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الفستان القصير.. صور ياسمين الخطيب بين الملفت والجريء| شاهد

رسالة وصور رومانسية.. العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته| والجمهور: يا بختك

بلبس محتشم.. هيفاء وهبي تصل مقر حفلها بموسم الرياض

انتبه.. تناول كوب من هذا المشروب يوميا يحميك من مرض خطير

فيديو

طفل الغزالة رايقة يثير جدلا بفيديو جديد| فيديوجراف

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ