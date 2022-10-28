فيريرا يوضح أسباب هزيمة الزمالك من الأهلي وخسارة السوبر

‏كشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة السوبر المحلي التي أقيمت اليوم باستاد هزاع بن زايد في الإمارات ، كانت بها كثافة عالية من اللعب وحماس كبير من الفريقين.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" الزمالك ارتكب بعض الأخطاء والجهاز الفني قام بالتغيير بين الشوطين، والفريق بدأ الشوط الثاني بصورة جيدة في حين كان الأهلي يدافع ولم يهدد مرمى فريقي".

وأكمل المدير الفني حديثه أن الزمالك بمرور الوقت دفع بلاعبين أكثر في الهجوم ولكن الفريق لم يحالفه التوفيق بالرغم من أن الفريق هاجم بقوة لتسجيل هدف.

وشدد البرتغالي فيريرا أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم الخسارة ، وقال:" إصابة أحمد فتوح أجبرتنا على تغيير شكل الفريق لأنه لاعب كبير ومؤثر، والزمالك تلقى هدفا وكان علينا تحريك الفريق للظهور بشكل أفضل هجوميا، وبالفعل كنا أفضل في الشوط الثاني، وأهدرنا العديد من الفرص، والأهلي فريق كبير واستغل الفرص التي سنحت له واستغل المساحات ".

وأضاف المدير الفني قائلا:" الأهلي سجل هدفه الثاني في الوقت الذي كان يهاجم فيه الزمالك للتعديل وندافع بثنائي دفاعي فقط ، ولم نستطيع العودة بالرغم من أن الزمالك كان أفضل لفترات طويلة وهذا أمر غير عادل بالنسبة لفريقه".

وقال المدير الفني :" أهني اللاعبين على الأداء واشكرهم على مجهودهم وأشكر الجماهير على حضورهم ودعمهم الكبير". وتابع فيريرا قائلا:" السوبر معروف أنه يقام بين بطل الدوري والكاس ونحن أبطال البطولتين، وأمامنا مباراة بعد أيام في الدوري وعلينا استكمال مسيرتنا ومواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة".

وشدد المدير الفني على أن هذه هي الهزيمة الأولى للفريق منذ مباراة طلائع الجيش وهذا أمر وارد، خاصة وأن الخسارة من إيسترن كومباني كانت بالفريق الثاني وليس الفريق الأساسي، والزمالك سيسير على نفس النهج لأن مباريات النهائيات لها ظروف خاصة، والأهلي فريق كبير حتى إذا كان الزمالك متفوق عليه في أخر موسمين.

وأكمل فيريرا حديثه :" الخسارة لن تؤثر علينا وسنحارب من أجل استكمال مسيرة البطولات لأن الزمالك فريق كبير، وأي لقب بالنسبة لي مهم ،وحزين لخسارة السوبر ولكنها لن تحبطنا أو تؤثري علينا".

واضاف المدير الفني :" الهزيمة من الأهلي ستساعدنا في أن نكون أفضل في الفترة المقبلة وأن نظهر بشكل أفضل، ونحن نمتلك فريقا قادرا على التتويج بالبطولات خلال الفترة المقبلة وهذا ما سنعمل عليه".

وأكد المدير الفني أن عبدالله جمعة لم يشارك بعد إصابة أحمد فتوح لأنه لم يشارك في عدد كبير من التدريبات خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة وفضل عدم الدفع به.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد هزاع بن زايد بالعين .