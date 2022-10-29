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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اعرف تاريخ الإسكندرية بالساعة والمكان.. جدول فعاليات "أسبوع التراث"

برنامج أيام التراث
برنامج أيام التراث السكندري

تنطلق النسخة الثالثة عشر من برنامج "أيام التراث السكندري" هذا العام، بدءا من 4 إلى 12 نوفمبر القادم، ويحمل عنوان "الإسكندرية.. الذهاب والعودة".

برنامج النسخة الـ 13 من برنامج “أيام التراث السكندري”

 الجمعة 4 نوڤمبر

- 8 صباحاً، جولة سيراً علي الاقدام 
- من المهد الي اللحد: رحلة عائلة ستاني بالاسكندرية، مع زياد مرسي، مينا زكي
- التجمع امام باب 22 بميناء الاسكندرية , قسم ميناء البصل
- والتسجيل عبر [email protected] 
 

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الإسكندرية الذهاب والعودة.. نظرة على المدينة عبر "أيام التراث السكندري"

وإقامة فعالية أخرى 8 مساءً، وهي انطلاقة الحدث وافتتاح النسخة الثالثة عشر من ايام التراث السكندري، وتحمل عنوان “الاسكندرية، الذهاب والعودة” وتقام في  مركز الدراسات السكندرية، في جامعة سنجور 1 ميدان احمد عرابي، المنشية، الدور الرابع الدخول من باب الجامعة الدخول مجاناً.

 

كذلك في الثامنة مساءا، يقام حفل موسيقي وعرض فيديو مابينج، تقدمه “هاي دام باند” وفرقة مشوار بمصاحبة عماد مبروك، على مسرح جامعة سنجور 1 ميدان احمد عرابي، المنشية، الدور الرابع الدخول من باب الجامعة الدخول مجانًا.

 السبت 5 نوڤمبر

-  10 صباحاً، زيارة كنائس، ومن بينها  كنيسة سيدة الايقونة العجائبية كاتدرائية، سيدة النياح للروم الكاثوليك الملكيين، نديم قنواتي، والتجمع في ميدان المنشية الصغري، مع التسجيل المسبق عبر [email protected] 
 

- 7 مساءً، عرض مسرحي" ليالي الاسكندرية" تقدمه فرقة كليوس المسرحية، ويقام في  مسرح الجراج مركز الجزويت الثقافي 298 شارع بور سعيد كليوباترا.
 

 الأحد 6 نوڤمبر

 3 عصراً، جولة سيراً علي الاقدام، في المسارات الثقافية في كرموز، من تنظيم مؤسسة المدينة، و التجمع عند مدرسة السادات بكرموز .

وفي السابعة مساءا، افتتاح معرض  ومحاضرة باللغة العربية، والمعرض هو "خطط غير محققة: تطور ميناء الاسكندرية في عهد الاسرة العلوية"، والمحاضرة “ الاسكندرية بوابة الشرق: الملاحة في الاسكندرية خلال القرن الـ19”، يحاضرها الباحث زياد مرسي، وتقام في 6 باب شرق، 6 شارع دكتور ابراهيم عبد السيد .



الإثنين 7 نوڤمبر

- 3 عصراً، محاضرة باللغة الفرنسية “شموس تغيب خلف الموانئ! امجاد فريدة للمدن البحرية. الاسكندرية نهاية القرن: الرحلات الادبية والسيناريوهات الرومانسية” يقدمها بول اندريه كلوديل، من تنظيم مؤسسة انا ليند، وتقام في 57 طريق الجيش- المنشية، لكن الحضور من خلال الحجز المسبق عبر  https://forms.gle/ZqfrKDvFSqmVCnqK7

وفي السادسة مساءا افتتاح معرض “سلام اسكندراني” لنيرمين نزار، ويقام في بساريا 40 شارع فؤاد.

وفي الثامنة مساءً، محاضرة مجانية باللغة العربية وهي “الحروفية والخطاطة الإفريقية ... من جماليات القارة السمراء” يقدمها دكتور محمد حسن، بالمعهد الفرنسي بالاسكندرية.
 

الثلاثاء 8 نوڤمبر

تبدأ في الثالثة عصراً، محاضرة باللغة العربية وتحمل عنوان “أسرار تاريخ ميناء الإسكندرية” يقدمها  إبراهيم أحمد، في قاعة الأوديتوريوم، مكتبة الإسكندرية.

وفي السابعة مساءً، افتتاح معرض “موانئ الاسكندرية : من العصر القديم الي يومنا هذا”، في  مركز الدراسات السكندرية، بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية.

وفي الثامنة مساءً، عرض مسرحي يحمل عنوان “الأفكار والاعترافات السرية للفزبة س.ع” لفرقة عكس عكاس، بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية

 الأربعاء 9 نوڤمبر

في الثالثة عصراً،  محاضرة باللغة العربية بعنوان “التراث الثقافي والحماية الدولية” يقدمها  الدكتور احمد منصور، في قاعة الاوديتوريوم مكتبة الاسكندرية.

وفي السادسة مساءً، مناقشة وعرض فيلم انشودة الفؤاد، ويناقشه سامي حلمي ومحمد امين، في المعهد الفرنسي بالاسكندرية.

الخميس 10 نوڤمبر

 في العاشرة صباحا، زيارة متحف ميناء الاسكندرية، والتجمع امام باب 11، مسجد ابن خلدون، ويشترط التسجيل المسبق عبر [email protected]

وفي الثالثة عصرا، محاضرة باللغة العربية، عن قاموس احمد كمال باشا في جنبات مكتبة الاسكندرية، تقدمها دكتورة عزة عزت، في قاعة الاوديتوريوم مكتبة الاسكندرية.

وفي السادسة مساءا، محاضرة باللغة العربية وتمشية 120 دقيقة في ميدان المنشية، للدكتور محمد عادل دسوقي، بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية.

وفي الثامنة مساءا، افتتاح معرض “جواز سفر” لداليا رفعت، في كاريتسا مصر بتنظيم معهد جوته.

الجمعة 11 نوڤمبر

تبدأ في الثامنة صباحا، 2/2 جولة سيراً علي الاقدام، و120 دقيقة في ميدان المنشية للدكتور محمد عادل دسوقي، والتجمع عند تمثال محمد علي باشا في المنشية .

وفي السادسة مساءا، مناقشة "جدال سكندري" لألكسندرا شيندلر وعبد الرحيم يوسف، في البلاتوه 40 شارع فؤاد.

وفي الثامنة مساءا، حكي غنائي، علي شط بحر الهوي، في مؤسسة طراحة لالمسرح الايطالي بمركز الجزويت الثقافي 298 شارع بور سعيد كليوباترا.

السبت 12 نوڤمبر

يبدأ اليوم الأخير للبرنامج في الساعة 11 صباحاً، ويبدأ بزيارة مركز  محمود سعيد للمتاحف ، في 6 شارع محمد باشا سعيد زيزينيا .

وفي السابعة مساءً، افتتاح معرض  “الإسكندرية بمصر” مع محمود سعيد في متحف الفنون الجميلة 6 شارع منشا - محرم بك.

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