أخبار الرياضة|تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا..ونجم الأهلي يقترب من الرحيل

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

‏كشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة السوبر المحلي التي أقيمت اليوم باستاد هزاع بن زايد في الإمارات ، كانت بها كثافة عالية من اللعب وحماس كبير من الفريقين.

قال محمد عبدالجليل نجم فريق الأهلي والزمالك السابق إن حسين الشحات جناح فريق الأهلي اقترب من الرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اصطحاب مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق من مدرجات ملعب هزاع بن زايد عقب انتهاء لقاء السوبر كي يحتفل مع لاعبي الأحمر باللقب.

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مواساة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن زميله الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» بقناة صدى البلد، بعث له رسالة خاصة، بعد انتهاء مباراة السوبر التي جمعت قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي أقيمت في دولة الإمارات.

كشف أيمن الكاشف، المعلق بقنوات أون سبورتس الرياضية، سر غيابه عن التعليق على مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تواجد أحمد رفعت، نجم فريق فيوتشر المُعار إلى صفوف فريق الوحدة، في قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة بالدوري الإماراتي.

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، عن قائمة البلوجرانا لمواجهة فالنسيا، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.