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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا..ونجم الأهلي يقترب من الرحيل

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

فيريرا يوضح أسباب هزيمة الزمالك من الأهلي وخسارة السوبر

‏كشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة السوبر المحلي التي أقيمت اليوم باستاد هزاع بن زايد في الإمارات ، كانت بها كثافة عالية من اللعب وحماس كبير من الفريقين.  

مفاجأة.. حسين الشحات يقترب من الرحيل في الانتقالات الشتوية

قال محمد عبدالجليل نجم فريق الأهلي والزمالك السابق إن حسين الشحات جناح فريق الأهلي اقترب من الرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اصطحاب مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق من مدرجات ملعب هزاع بن زايد عقب انتهاء لقاء السوبر كي يحتفل مع لاعبي الأحمر باللقب.

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مواساة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك.

أحمد موسى: الزمالك فلت من رباعية في مباراة السوبر.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن زميله الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» بقناة صدى البلد، بعث له رسالة خاصة، بعد انتهاء مباراة السوبر التي جمعت قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي أقيمت في دولة الإمارات.

أيمن الكاشف يكشف سر غيابه عن التعليق على مباراة السوبر المصري

كشف أيمن الكاشف، المعلق بقنوات أون سبورتس الرياضية، سر غيابه عن التعليق على مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

أحمد رفعت ينافس على أفضل لاعب بالجولة في الدوري الإماراتي

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تواجد أحمد رفعت، نجم فريق فيوتشر المُعار إلى صفوف فريق الوحدة، في قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة بالدوري الإماراتي.

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، عن قائمة البلوجرانا لمواجهة فالنسيا، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

الأهلى الزمالك شيكابالا مؤمن زكريا سيد عبد الحفيظ هاني حتحوت أيمن الكاشف

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