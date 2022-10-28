تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، عن قائمة البلوجرانا لمواجهة فالنسيا، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

ويستضيف فالنسيا منافسه برشلونة غدًا السبت، على ملعب "ميستيا" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا:



حراسة المرمى: تير شتيجن، تيناس، بينيا.

خط الدفاع: بيليرين، بيكيه، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، كوندي، جارسيا، بالدي.

خط الوسط: بوسكيتس، بيدري، كيسي، دي يونج، جافي، بابلو توري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، فيران توريس، رافينيا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما يأتي فالنسيا في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.