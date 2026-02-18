من الرضاعة إلى الشيخوخة... أكلك حسب عمرك!

من المتفق عليه أن اتباع نظام غذائي متوازن من أفضل ما يمكن فعله للحفاظ على الصحة، لكن أهمية بعض الأطعمة تختلف باختلاف مراحل الحياة، وفق تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

أظهرت دراسة عام 2025 شملت 63 ألف شخص وُلدوا في المملكة المتحدة خلال فترة تقنين السكر أن من تعرضوا لكميات أقل من السكر في الرحم وخلال أول ألف يوم من حياتهم كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%، وفشل القلب بنسبة 25%، والسكتة الدماغية بنسبة 31% لاحقًا.

في الطفولة، يحتاج الجسم إلى طاقة عالية وعناصر مثل الحديد واليود والكالسيوم وفيتامين D لدعم نمو العظام والدماغ والمناعة. ويوصى بالإكثار من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والدهون الصحية، مع تقليل الأطعمة فائقة المعالجة.

في مرحلة المراهقة والعشرينيات، يكتمل بناء العظام والعضلات، ويزداد الاحتياج للكالسيوم وفيتامين D والحديد والبروتين وفيتامينات B. ويرتبط النظام الغذائي المتوسطي بانخفاض مخاطر أمراض القلب والاكتئاب، كما قد يدعم الخصوبة.

في منتصف العمر، خاصة لدى النساء مع اقتراب سن اليأس، تبرز أولوية صحة القلب والعظام بسبب انخفاض الإستروجين وزيادة مخاطر هشاشة العظام وأمراض القلب. وتفيد أحماض أوميغا-3 والبروتين الكافي والنظام المتوسطي في تقليل هذه المخاطر.

في الشيخوخة، تنخفض الحاجة للسعرات لكن تظل الحاجة مرتفعة للكالسيوم وفيتامين D والبروتين للحفاظ على العظام والعضلات. كما يلعب توازن بكتيريا الأمعاء دورًا مهمًا في الصحة العامة، ويُدعم ذلك بتناول الألياف والبوليفينولات، وقد تفيد بعض المكملات مثل فيتامين D والبريبايوتك.