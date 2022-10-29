روسيا تعلن إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانية قرب محطة زابوروجيا النووية

أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة زابوروجيا، اليوم السبت، إحباط محاولة إنزال قوات أوكرانية قرب محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا، فلاديمير روجوف، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن القوات الروسية أحبطت محاولة إنزال قوات أوكرانية قرب محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأضاف "الليلة الماضية، قامت القوات الأوكرانية بمحاولة للهبوط على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في إنرغودار بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية".

وأكد أنه "تم إحباط المحاولة وتكبد العدو خسائر وتراجع"، مشيرا غلى أنه "تم تحديد عدد الزوارق القتالية التي شاركت في محاولة الإنزال الأوكرانية".



وفي وقت سابق، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن رفض روسيا التام لأي مناطق منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيا النووية، وأن الجيش الروسي يعمل على حماية المحطة على أكمل وجه.

وذكر ريابكوف أنه يتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التدابير الأمنية التي اتخذتها روسيا لحماية المحطة.