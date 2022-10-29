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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن مبادرة ابدأ لدعم الصناعة|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شاهد الرئيس السيسي  فيلمًا تسجيليًا عن مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.
 ومن المقرر أن يشمل المعرض، الذي يقام تحت رعاية الرئيس، عددا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.
 

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