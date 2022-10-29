الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن مبادرة ابدأ لدعم الصناعة|فيديو

شاهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًا عن مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

ومن المقرر أن يشمل المعرض، الذي يقام تحت رعاية الرئيس، عددا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

