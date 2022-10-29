رعب قبل المونديال.. القصة الكاملة لتهديد فيفا باستبعاد تونس من كأس العالم

تسيطر حالة من الرعب على الجماهير التونسية، بعد تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باستبعاد منتخب تونس من المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر الشهر المقبل.

ووفقا لوسائل إعلام تونسية وعالمية، فإن فيفا هدد رسميا بتجميد نشاط الكرة التونسية ومنع فرق منتخبات تونس في المشاركة في أي بطولة قارية أو عالمية، بالإضافة إلى منع جميع اتحاد العالم من التعاون مع تونس.

وأضافت، أنه في حال تنفيذ الفيفا تهديده سيتم استبعاد منتخب تونس رسميا من المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، المقرر انطلاقها في قطر في 20 نوفمبر المقبل.

وطلب الفيفا من الاتحاد التونسي لكرة القدم، تزويده بمعلومات حول كافة التفاصيل التي حدثت في الفترة الماضية، من أجل تقييم الوضع بشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

ما سبب تهديد الفيفا:

وفقا لإذاعة “موزاييك" التونسية، فإن تهديد فيفا جاء بسبب تصريحات وزير الشباب والرياضة التونسي، والتي فُسرت بأنها محاولات للتدخل في شئون الاتحاد التونسي والتهديد بحل مجلس إداراته.

وتمنع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تدخل أي طرف داخلي في شئون الاتحادات المحلية، وأن يتمتع كل اتحاد باستقلالية تامة، وفي حال ثبوت تدخل طرف داخلي للتأثير على عمل مجلس الإدارة، يتم تجميد نشاط الكرة في البلد، ويُحظر مشاركة الأندية والمنتخبات في أي بطولة قارية أو عالمية.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك.

وستقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022، بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر المقبل.

مجموعات كأس العالم:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.