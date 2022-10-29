تقارير: فيكتور جوميز يقرر اعتزال التحكيم عقب كأس العالم 2022

أكد تقرير صحفي، أن الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، قرر اعتزال التحكيم نهائيا، عقب بطولة كأس العالم 2022.

وذكر موقع “idiski times” الجنوب إفريقي، أن فيكتور فيكتور جوميز أحد خكام النخبة في جنوب إفريقيا قرر اعتزال التحكيم نهائيا، عقب مونديال قطر.

وأضاف الموقع، أن جوميز صاحب الـ 39 عاما، سيظهر للمرة الأخيرة في الدوري الجنوب إفريقي، قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في إدارة بعض مباريات كأس العالم، على أن يعلن اعتزاله عقب انتهاء المونديال.

يذكر أن فيكتور جوميز بدأ مسيرته مع التحكيم في الدوري الجنوب إفريقي عام 2008، وتم اختياره كأفضل حكم في جنوب إفريقيا موسمي 2012-2012، و 2017-2018، وهو حكم دولي منذ 2011.

وفي عام 2018 ، أشاد به اتحاد كرة القدم في جنوب إفريقيا بـ فيكتور جوميز، أبعد ن رفض محاولة رشوة بمبلغ يقدر من بنحو 300 ألف راند جنوب إفريقي، من أحد الأندية المشاركة في بطولة الكونفدرالية.

وأدار فيكتور جوميز نهائي بطولة أمم إفريقيا 2021، بين مصر والسنغال، والتي خسرها المنتخب الوطني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 2021.

كما أدار فيكتور جوميز نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بين الأهلي والوداد، والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر بهدفين دون رد.