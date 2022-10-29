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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تُجرى غدا الأحد انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية على مقعد رئيس الفرع وثلاثة مقاعد تجديد نصفي للمجلس.

وأوضحت نقابة الصحفيين، أن انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية يتنافس فيها 8 مرشحين على مقعد الرئيس وعضوية المجلس، على النحو التالي:

أولًا: يتنافس على رئاسة الفرع مرشحان:
١- رزق الطرابيشي جريدة الوفد.
٢- على عيسى صحفي حر.

ثانيًا: يتنافس على عضوية مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالاسكندرية 6 مرشحين:

١- خالد الأمير "جريدة فيتو".
٢- شوكت سعد "جريدة الجمهوري الحر".
٣- شيرين العقاد "جريدة الكرامة".
٤- عزت السمري "جريدة الجمهورية".
٥- نيفين كميل "جريدة وطني".
٦- هدى الساعاتي "جريدة الشروق".
 

كما أوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالقاهرة، إنه يبدأ فتح باب التسجيل للجمعية العمومية في العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، تحت إشراف لجنة من النقابة العامة وأعضاء مجلس الفرع المستمرة عضويتهم، لاتخاذ جميع الإجراءات التي نظمها القانون بشأن صحة الانعقاد والإجراءات.

وقالت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالاسكندرية، إنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد المقرر بـ50+1 من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، تُرجأ الانتخابات حتى 13 نوفمبر المقبل ويكون الانعقاد بحضور 25% من إجمالي من لهم حق التصويت ومع اكتمال النصاب القانوني والاقتراع، يشترط للفوز بالمقعد حصول أحد المتنافسين على 50+1 من إجمالي الأصوات الصحيحة.

ويفوز بمقاعد العضوية الثلاثة الحاصلون على أعلى أصوات بين المرشحين لعضوية المجلس، وحال تساوت أصوات أكثر من مرشح على المقعد الثالث، تُجرى قرعة علنية بينهم لاختيار أحدهم.
ويعد الصوت صحيحًا باختيار مرشح واحد لرئاسة الفرع، وثلاثة لعضوية المجلس، وما أدنى من ذلك أو أكثر يعد الصوت باطلًا.
ويُغلق باب التصويت في الخامسة مساءً، وفي حال تواجد بعض الناخبين في حرم المقر الانتخابي، يُغلق الباب الرئيسي ويُسمح لهم بالتصويت.

من جانب ، أخر وضعت اللجنة المشرفة على انتخابات، نقابة الصحفيين الفرعية بالاسكندرية كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات حتى إعلان أسماء الفائزين بمنصب نقيب صحفيين الإسكندرية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالاسكندرية .
 

انتخابات نقابة الصحفيين التجديد النصفي الفرعية بالإسكندرية

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