وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة الترويكا بالجزائر… صور

انطلق اليوم السبت، اجتماع لجنة تنفيذ القرارات والمتابعة للقمة العربية المرتبط بمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال"، بالعاصمة الجزائرية.

ويشارك وزير الخارجية سامح شكرى ، في اجتماعات اللجنة المكونة من دول مصر والسعودية والكويت وقطر والجزائر وتونس (الترويكا) إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويأتي الاجتماع قبيل انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والمقرر انعقاده اليوم السبت تمهيدا للقمة العربية، والمقررة في يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات المندوبين الدائمين للجامعة العربية، وكذلك اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري.

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