عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة الترويكا بالجزائر… صور

صدى البلد

انطلق اليوم السبت، اجتماع لجنة تنفيذ القرارات والمتابعة للقمة العربية المرتبط بمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال"، بالعاصمة الجزائرية.

ويشارك وزير الخارجية سامح شكرى ، في اجتماعات اللجنة المكونة من دول مصر والسعودية والكويت وقطر والجزائر وتونس (الترويكا) إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويأتي الاجتماع قبيل انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والمقرر انعقاده اليوم السبت تمهيدا للقمة العربية، والمقررة في يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات المندوبين الدائمين للجامعة العربية، وكذلك اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري.

IMG-20221029-WA0062
IMG-20221029-WA0062
IMG-20221029-WA0060
IMG-20221029-WA0060
IMG-20221029-WA0061
IMG-20221029-WA0061
IMG-20221029-WA0059
IMG-20221029-WA0059
IMG-20221029-WA0058
IMG-20221029-WA0058
IMG-20221029-WA0057
IMG-20221029-WA0057
IMG-20221029-WA0056
IMG-20221029-WA0056
IMG-20221029-WA0055
IMG-20221029-WA0055
IMG-20221029-WA0054
IMG-20221029-WA0054
IMG-20221029-WA0053
IMG-20221029-WA0053
IMG-20221029-WA0051
IMG-20221029-WA0051
IMG-20221029-WA0052
IMG-20221029-WA0052
IMG-20221029-WA0050
IMG-20221029-WA0050
IMG-20221029-WA0049
IMG-20221029-WA0049
IMG-20221029-WA0048
IMG-20221029-WA0048

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

فرحة عالمية على أرض النوبة.. حفل زفاف اسطوري للممثل العالمي فرانسيسكو فى أسوان

35 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 اكتوبر 2022

ترشيحاتنا

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

أخبار التعليم.. إجازات شهر نوفمبر لطلاب المدارس..التعليم العالي: إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف US NEWS العالمي

مايا مرسي: المرأة على الطريق الصحيح نحو الحصول على حقوقها بعد ثورة يونيو

سنتخذ الإجراءات القانونية.. التموين تحذر من الانسياق وراء شائعة منحة الـ2500 جنيه

نشرة اخبار العالم | هبوط الذهب وارتفاع الدولار.. فضيحة جنسية في البحرية الملكية البريطانية.. الحر يضرب الدول الفقيرة

عمرو فتوح: الرخصة الذهبية استجابة سريعة من السيسي لمطالب رجال الأعمال المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. شاهد ظهور نادر لعائلة الزعيم عادل إمام

50 مليون جنيه خسائر.. القصة الكاملة لحريق مخزن قطن في دمياط.. فيديو

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

فيديو

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

تغطية خاصة| تفاصيل ارتفاع سعر الدولار عالميا وتراجع الذهب

ويجز الغلابة.. ألطم وأجري تنافس انتش وأجري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ