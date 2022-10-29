عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز جمع العصر والمغرب للمسافر .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل يجوز جمع العصر والمغرب .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: قصر الصلاة وجمعها من الرخص التي منحها الله عز وجل للمسلمين ، لافتا الى أن الأصل في الجمع بين الصلوات أن يكون أثناء السفر، فيجمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونة( هل يجوز الجمع بين العصر والمغرب .. أن الجمع فى الصلوات يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما العصر والمغرب فلا يصح جمعهما، فحاول أن تصلى الفرض فى وقته أو أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لكن العصر مع المغرب لا يصح جمعهم ولو فاتك الوقت فتصلى العصر بنية القضاء.

وأشار إلى أن بعض العلماء أجاز لغير المسافر أن يجمع بين الصلوات للضرورة القصوى، ولا يكون ذلك أصلًا ثابتًا، ضاربًا مثلًا على ذلك بأنه يجوز للطبيب أن يجمع بين الصلوات إذا كان يجرى جراحة لمريض تستغرق وقتا طويلا يضيع عليه الصلاة، كالطبيب الذي يجري جراحة من قبل صلاة الظهر وينتهي منها بعد العصر فله أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم.

حكم تفليج الأسنان لتحسين الشكل وإظهار الجمال .. الإفتاء تجيب

هل كثرة التثاؤب في الصلاة يبطلها أم ينقص من ثوابها؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز جمع الصلاة بسبب الإجهاد

 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومنـزلتها من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد عُنِي الإسلام في كتابه وسنته بأمرها، وشدَّد كل التشديد في طلبها وتقييد إيقاعها بأوقات مخصوصة.

وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال مضمونه (هل يجوز جمع الصلاة في حالة الإجهاد؟)، أنه إذا وصل الإجهاد بالإنسان إلى درجة أن يخشى معها ثواب الصلاة فيجوز له فى هذه الحالة الجمع من غير قصر الصلاة لكن الحالة تقدر بقدرها أى لا يكون هذا دائمًا وإنما عند الحاجة إليه فقط.

جمع العصر والمغرب هل يجوز جمع العصر والمغرب دار الإفتاء الإفتاء هل يجوز جمع الصلاة بسبب الإجهاد الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

لازم تخاف.. شوبير يهاجم فيريرا بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

خطأ طبي وابتزاز .. وفاء سالم تكشف سبب تشوهات وجهها |فيديوجراف

الأغلى والأمهر وسيء الحظ.. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

103 جنيهات زيادة أسبوعية لـ الذهب في ختام تعاملات اليوم

حكم امتناع المرأة عن زوجها بسبب شربه للبيرة ورائحة فمه .. داعية: لا إثم عليها

بعد استهداف أسطولها بالقرم .. قرار عاجل من روسيا بشأن اتفاق تصدير الحبوب

النني يتعافى من الإصابة ويعود للتدريبات الجماعية في أرسنال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدما طرده «إيلون ماسك».. شاهد مصير المدير المالي لـ تويتر

بعد تصدره التريند.. شاهد ظهور نادر لعائلة الزعيم عادل إمام

50 مليون جنيه خسائر.. القصة الكاملة لحريق مخزن قطن في دمياط.. فيديو

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

فيديو

لازم نشتغل وننتج .. رسائل هامة السيسي لـ المستثمرين .. تغطية خاصة

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ